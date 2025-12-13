13 dic. 2025
Albirrojos buscan el título en Argentina

En un cara a cara entre dos futbolistas paraguayos Richard Sánchez y Santiago Arzamendia, Racing y Estudiantes de La Plata definirán hoy desde las 21:00 la final del Torneo Clausura del fútbol argentino 2025, en un duelo a partido único que se disputará en un colmado estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Diciembre 13, 2025 08:30 a. m. • 
Por Redacción D10
santiago arzamendia_64497678.jpg

Gran nivel. Santiago Arzamendia, titular en Estudiantes.

La Academia, dirigida por Gustavo Costas, busca su segundo título del año tras la obtención de la Recopa Sudamericana ante el Botafogo.

El Pincha, por su parte, perdió la única final que disputó en el año, por la Supercopa Internacional y, de la mano de Eduardo Domínguez, pretende lograr un nuevo título tras la obtención de la Copa Argentina en 2023 y la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024.

El ganador de esta final logrará el pasaporte a la Copa Libertadores 2026 y disputará el sábado próximo la final del Trofeo de Campeones 2025.

Fútbol Internacional Santiago Arzamendia Argentina Racing Estudiantes de La Plata
Redacción D10
