Albirrojos buscan el título en Argentina

La Academia, dirigida por Gustavo Costas, busca su segundo título del año tras la obtención de la Recopa Sudamericana ante el Botafogo.

El Pincha, por su parte, perdió la única final que disputó en el año, por la Supercopa Internacional y, de la mano de Eduardo Domínguez, pretende lograr un nuevo título tras la obtención de la Copa Argentina en 2023 y la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024.

El ganador de esta final logrará el pasaporte a la Copa Libertadores 2026 y disputará el sábado próximo la final del Trofeo de Campeones 2025.