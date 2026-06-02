02 jun. 2026
Copa Mundial

Decenas de aficionados despiden a la Canarinha antes de su viaje al Mundial 2026

Decenas de aficionados despidieron eufóricamente a la selección brasileña antes de que emprendiera este lunes su viaje a Nueva Jersey, donde se concentrará para el Mundial 2026, que comienza la próxima semana en Estados Unidos, Canadá y México.

Junio 02, 2026 07:52 a. m. • 
Por Redacción D10
HJw9LiEW4AAmzn-.jpeg

El plantel Brasil cumplió con una serie de actos antes de partir para el Mundial.

Foto: @CBF_Futebol

Un día después de golear por 6-2 a Panamá en el icónico estadio Maracaná, de Río de Janeiro, los jugadores de la Canarinha fueron aclamados por una multitud -en su mayoría niños y jóvenes- antes de abandonar el hotel donde estaban concentrados.

Las barreras metálicas no frenaron a los dirigidos por Carlo Ancelotti que, vestidos de manera elegante con trajes de color gris, respondieron a las muestras de cariño y les dedicaron unos minutos antes de partir.

El más aclamado fue el delantero Neymar. El número 10 de la Canarinha firmó autógrafos, posó para fotografías y conversó con varios de ellos antes de subir al autobús en el que se dirigieron a la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Otros futbolistas también atendieron a los aficionados, como Casemiro, quien, ya dentro del vehículo, llamó a algunos de sus compañeros para que salieran a saludar a sus fans, que permanecían desde horas antes frente al hotel.

En la sede de la CBF los jugadores visitaron el museo de la entidad y observaron los cinco trofeos conquistados por Brasil a lo largo de la historia, entre otros objetos conmemorativos, como una especie de pausa simbólica antes de del inicio de la campaña mundialista.

Culminada la visita, la Canarinha partió hacia el Aeropuerto Internacional Tom Jobim (Galeão), desde donde partió hacia las 22:00 hora local (01.00 GMT del martes) con destino a Nueva Jersey.

En el país norteamericano, el grupo por fin estará completo con la incorporación de Marquinhos, Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli, que se unirán a la concentración tras haber disputado el sábado la final de la Liga de Campeones de Europa.

Brasil realizará este mismo martes su primer entrenamiento en las instalaciones del New York Red Bulls, en la ciudad de Morristown, ya que el próximo sábado jugará otro amistoso, frente a Egipto.

La selección brasileña debutará en el Mundial 2026 el próximo 13 de junio frente a la selección de Marruecos en Nueva York. Posteriormente se enfrentará a las de Escocia y Haití, sus otros rivales en el Grupo C.

Copa Mundial Mundial FIFA 2026 Brasil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
albirroja selección paraguay ypane ypané_arrq_67702860.jpg
Copa Mundial
Paraguay anuncia hoy su plantel mundialista
Hoy se conocerá la lista final de 26 convocados para el Mundial 2026. Isidro Pitta es la “novedad” de último momento en la Albirroja.
Junio 01, 2026 08:16 a. m.
 · 
Redacción D10
HJsukk4WYAMEG2c.jpeg
Copa Mundial
Con narración del extinto “Chespirito”, México presenta su lista
VIDEO. El guardameta Guillermo Ochoa, quien jugará su sexto mundial, encabeza la selección mexicana que jugará la Copa del Mundo que comenzará dentro de 11 días, en la cual repiten una docena de jugadores de la justa de Catar 2022.
Junio 01, 2026 08:02 a. m.
 · 
Redacción D10
HJmZZQWXMAUhr8_.jpeg
Copa Mundial
¿Quién es Tim Payne, el neozelandés que conquistó las redes antes del Mundial?
El neozelandés Tim Payne, un futbolista acostumbrado a desarrollar su carrera lejos de los focos, se ha convertido en una de las historias más llamativas de la previa del Mundial gracias a una campaña viral nacida en Argentina que ha movilizado a millones de aficionados en su apoyo y en el de los ‘All Whites’.
Junio 01, 2026 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
GomOBAVW8AA17EF.jpg
Copa Mundial
Pacho, Hincapié y Valencia encabezan la lista de los 26 convocados por Ecuador al Mundial
El reciente ganador de la Liga de Campeones Willian Pacho, el finalista del torneo Piero Hincapié y el goleador histórico de la selección, Enner Valencia, encabezan la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán con Ecuador el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Junio 01, 2026 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
luis díaz diaz_47148644.jpg
Copa Mundial
Luis Díaz y James Rodríguez lideran la prelista de Colombia para el Mundial de 2026
El extremo Luis Díaz, del Bayern Munich, y el creativo James Rodríguez, del Minnesota United, lideran la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial del 2026, de la que en unas semanas saldrán los 26 futbolistas que finalmente representarán al país en la Copa del Mundo.
Mayo 14, 2026 01:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Sin título.png
Copa Mundial
Artistas confirmados para el show de medio tiempo de la final del Mundial
Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo, según anunció este jueves la FIFA.
Mayo 14, 2026 09:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más