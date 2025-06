De un retorno a Cerro a fichar por Olimpia: Las confesiones de Santiago Salcedo

A sus 43 años, Santiago Salcedo sigue extendiendo su romance con las redes. El viernes, el ariete festejó otro tanto con el 12 de Junio.

El máximo goleador de la Primera División, en su momento estuvo tentado por la gente de Olimpia. En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM) fue consultado si su cerrismo le jugó en contra y respondió: “No, no se podía”.

“No se dio, no era el momento”, remarcó Sasá.

Recordó que estas conversaciones se produjeron cuando Marco Trovato era el titular olimpista: “En ese momento, futbolísticamente tuve más charla con gente de Olimpia que con gente de Cerro. De Cerro, cero”.

PUERTAS CERRADAS. Salcedo además comentó que en 2024 se ofreció para retornar a barrio Obrero, pero le bajaron el pulgar: “Me dijeron que no, varias veces. Yo incluso me ofrecí a Cerro. Eso tampoco voy a negar. En su momento sí, me ofrecí al club y no pasó nada”.

El futbolista llegó a conversar con el presidente azulgrana Juan José Zapag y también con su hermano Raúl. “Me dio a entender que (Fernando) Jubero no quiso”, dijo. En ese entonces, el mencionado se desempeñaba como gerente deportivo del Ciclón.

¿MALENTENDIDO? Sasá detalló que la negativa de Jubero pudo deberse a un malentendido que se generó hace años cuando Cerro Porteño lo buscó, mientras él estaba en el Deportivo Capiatá.

Relató que esa vez se reunió con la gente azulgrana y se dejó en claro todo, hasta la parte económica. No obstante, según el delantero, no hubo acuerdo entre los clubes y quedó como que él “no hizo el esfuerzo”. Aquella temporada, Jubero estaba como director técnico del equipo.

De igual manera, expresó que “Fernando es un capo” y que se conocen desde Libertad cuando levantaron el Apertura 2017: “Ganamos su primer título acá. El mío no fue el primero, pero el suyo sí”.

“Me preparé para subir con el 12”

“Este año yo me preparé. No es que vine a jugar nomás. Hablé yo con la dirigencia del 12 de Junio, hablé con el presidente (Ricardo Núñez), hablé con Bachi (Basilio Núñez), nuestro presidente honorario de que yo quiero saber si vamos a tener pretensiones de algo”, aclaró.

Lograr el ascenso “es la idea, ese es el gran objetivo que tenemos”. Confesó que en el club de Villa Hayes está “demasiado bien. Me ponen todo para entrenar y para jugar. La dirigencia nos banca, nos cuida”.

“El sueño de la Primera creo que será un acontecimiento demasiado importante para el fútbol paraguayo. Que un equipo de la región esté en Primera sería buenísimo”, dijo muy emocionado