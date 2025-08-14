Jueces designados para la octava jornada

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina de los árbitros que pitarán en los juegos de la octava jornada del Torneo Clausura.
Fecha 8
Viernes 15 de agosto
-Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Hora: 16:00.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Milciades Saldívar y Carmelo Candia.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Eduardo Britos.
-Recoleta FC vs. General Caballero JLM
Estadio: Ricardo Gregor.
Hora: 18:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Zulma Quiñónez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Sábado 16 de agosto
-Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño
Estadio: Ameliano – Villeta.
Hora: 15:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.
Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Milciades Saldívar.
-Guaraní vs. Cerro Porteño
Estadio: Arsenio Erico.
Hora: 18:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: José Cuevas y Esteban Testta.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: José Méndez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Domingo 17 de agosto
-Olimpia vs. Libertad
Estadio: ueno Defensores del Chaco.
Hora: 16:00.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: Eduardo Britos y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Luis Onieva.
-Sportivo Trinidense vs. Nacional
Estadio: Martín Torres.
Hora: 18:30.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: José Cuevas.