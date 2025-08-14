14 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Jueces designados para la octava jornada

Este jueves, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio la lista de los jueces que estarán en los encuentros de la octava jornada del Torneo Clausura.

Agosto 14, 2025 05:13 p. m. • 
Por Redacción D10
arbitros.png

Ya fueron designados los árbitros.

Foto: Gentileza - APF

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina de los árbitros que pitarán en los juegos de la octava jornada del Torneo Clausura.

Fecha 8

Viernes 15 de agosto

-Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Hora: 16:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Milciades Saldívar y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Eduardo Britos.

-Recoleta FC vs. General Caballero JLM

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sábado 16 de agosto

-Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 15:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.

Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

-Guaraní vs. Cerro Porteño

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Domingo 17 de agosto

-Olimpia vs. Libertad

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 16:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Luis Onieva.

-Sportivo Trinidense vs. Nacional

Estadio: Martín Torres.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: José Cuevas.

Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Dionisio Amarilla
Fútbol Paraguayo
Amarilla a Nogués: “Que se ponga los pantalones largos”
Tras la humillante derrota ante Guaraní, en Olimpia surgió un protagonista impensado: el senador Dionisio Amarilla. El político criticó al presidente decano, Rodrigo Nogués y le pidió “que se ponga los pantalones largos”.
Agosto 11, 2025 02:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Pedro Sarabia
Fútbol Paraguayo
Pedro Sarabia cuestionó el arbitraje ante Cerro Porteño
Pedro Sarabia, técnico de Nacional, se mostró conforme con el rendimiento de su equipo que logró sacar un empate ante Cerro Porteño. Sin embargo, el DT albo cuestionó el arbitraje de Derlis López que no sancionó, ni revisó con el VAR un potencial penal por una mano del volante Fabrizio Peralta.
Agosto 10, 2025 10:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego Martínez
Fútbol Paraguayo
Diego Martínez apuntó a lo emocional
Diego Martínez, DT de Cerro, explicó que su equipo sufrió un desgaste emocional.
Agosto 10, 2025 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo
Fútbol Paraguayo
Marcelo Palau: “Tuvimos posesión, faltó efectividad”
Marcelo Palau, técnico del 2 de Mayo, indicó que su equipo tuvo el dominio del partido y lamentó la falta de efectividad en la puntada final.
Agosto 10, 2025 09:39 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo Sportivo Trinidense
Fútbol Paraguayo
“Un partido correcto”, según José Arrúa
El técnico del Sportivo Trinidense, José Arrúa, se mostró conforme con la victoria (2-0) de su equipo sobre 2 de Mayo.
Agosto 10, 2025 09:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Libertad Recoleta
Fútbol Paraguayo
Libertad, por extender su racha ante Recoleta
Libertad recibe este domingo a Recoleta, en el duelo correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura, desde las 18:30, en el estadio La Huerta en Tuyucuá.
Agosto 10, 2025 09:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más