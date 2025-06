De qué trabajan los jugadores de Auckland City

El Bayern Múnich alemán estableció un récord histórico con su victoria por 10-0 ante el Auckland City neozelandés en el partido de la primera jornada del grupo C del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA disputado en el TQL Stadium de Cincinatti.

En las últimas horas empezó a circular en redes sociales la historia de los futbolistas del Auckland, que en su mayoría tienen otro trabajo porque no les alcanza para vivir del fútbol.

Mario Ilich, capitán del Auckland City, es jefe de ventas en Coca Cola y hace algunos días relató cómo es su rutina diaria.

“La gente dice que los jugadores profesionales trabajan duro, lo cual hacen, pero estamos tratando de competir en el nivel más alto del juego mientras mantenemos dos, y en algunos casos, tres trabajos. Mi día normal comienza alrededor de las 5 a.m. Me levanto y me voy al gimnasio durante una hora antes de volver a desayunar y llegar a la oficina a las 8 de la mañana”, expresó.

“Intento terminar antes de las 5 p.m. para poder cruzar la ciudad al entrenamiento, que comienza a las 6. Pasamos unas dos horas en la cancha y llego a casa alrededor de las 9, antes de irme a la cama y hacer todo de nuevo al día siguiente. Solo puedo ver a mi pareja los viernes por la noche, o extrañamente un domingo. Afortunadamente ella es muy comprensiva y me permite perseguir mis sueños”, agregó.

Algunos de los trabajos de los jugadores del Auckland City:

- Vale: Profesor.

- De Vries: Chapista.

- Lee: Atención al cliente en Samsung.

- Kilkolly: Empleado en una fábrica.

- Manickum: Asistente de ingeniero de obra.

- Tracey: En una ferretería.

- Lagos: Peluquero.

- Ilich: Jefe de ventas en Coca Cola.

- Mitchell: Agente inmobiliario.

- Murati: Empleado de logística.