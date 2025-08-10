10 ago. 2025
Fútbol Internacional

Damian Bobadilla e Isidro Pitta, con aportes goleadores

VIDEO. El volante del São Paulo, Damian Bobadilla y el atacante del Bragantino, Isidro Pitta, se hicieron sentir en las redes en sus respectivos partidos.

Agosto 10, 2025 12:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Damián Bobadilla

Damián Bobadilla volvió a marcar para el São Paulo.

Foto: Gentileza - São Paulo

El compatriota Damián Bobadilla volvió a hacerse sentir en el marcador. El mediocampista arrancó de titular en el São Paulo, que venció 1-0 al Vitória en el Morumbí, por la fecha 19 de la Serie A de Brasil.

El ex Cerro Porteño abrió el marcador sobre los 20 minutos para la formación paulista, tras rematar un balón que le quedó servido dentro del área. Se trata de su segundo gol consecutivo del equipo paulista.

Mientras que en el juego entre el Bragantino vs. Internacional, Isidro Pitta fue autor del único gol (55’) de Bragantino que cayó por 3-1 ante los Rojos de Porto Alegre que tuvo en sus filas al compatriota, Alan Benítez.

Damián Bobadilla Isidro Pitta Sao Paulo Bragantino
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20250808_075324.jpg
Fútbol Internacional
Estudiantes gana en la previa del duelo con Cerro
Estudiantes de La Plata, rival de Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores, venció a Independiente Rivadavia en el fútbol argentino.
Agosto 08, 2025 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
cristiano ronaldo triplete.jpg
Fútbol Internacional
El Al Nassr golea al Rio Ave con un triplete de Cristiano Ronaldo
El delantero portugués Cristiano Ronaldo marcó un triplete en el amistoso del Al Nassr.
Agosto 07, 2025 07:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Intermedia
Fútbol Internacional
Árbitros para un nuevo episodio de la Intermedia
Ya se dio a conocer la lista de árbitros que impartirán justicia en los distintos encuentros por la 21° fecha del torneo de la Intermedia.
Agosto 07, 2025 05:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Bayern Munich
Fútbol Internacional
Bayern golea al Tottenham y Kane cumple con la ley del ex
El Bayern de Múnich goleó este jueves al Tottenham (4-0) y se proclamó campeón de la duodécima edición de la Copa Telekom disputada en el Allianz Arena (Alemania) y consigue así su segunda victoria de la pretemporada 2025-26.
Agosto 07, 2025 04:53 p. m.
Giovanni Simeone
Fútbol Internacional
Giovanni Simeone ficha por el Torino hasta 2028
El delantero argentino Giovanni Simeone se convirtió este jueves en nuevo jugador del Torino, cedido con compra obligatoria si se cumplen ciertas condiciones, procedente del Napoli, donde militó las últimas tres temporadas y participó en la consecución de dos ‘Scudetti’.
Agosto 07, 2025 02:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Marc-André ter Stegen
Fútbol Internacional
El Barcelona retira la capitania a Ter Stegen
El FC Barcelona ha anunciado este jueves que ha decidido “retiarle temporalmente la capitanía” al portero Marc-André ter Stegen, “a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento”.
Agosto 07, 2025 10:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más