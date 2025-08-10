Damian Bobadilla e Isidro Pitta, con aportes goleadores

El compatriota Damián Bobadilla volvió a hacerse sentir en el marcador. El mediocampista arrancó de titular en el São Paulo, que venció 1-0 al Vitória en el Morumbí, por la fecha 19 de la Serie A de Brasil.

⚽️ O gol de Bobadilla esta noite!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/XnC81XKWAR — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 10, 2025

El ex Cerro Porteño abrió el marcador sobre los 20 minutos para la formación paulista, tras rematar un balón que le quedó servido dentro del área. Se trata de su segundo gol consecutivo del equipo paulista.

Mientras que en el juego entre el Bragantino vs. Internacional, Isidro Pitta fue autor del único gol (55’) de Bragantino que cayó por 3-1 ante los Rojos de Porto Alegre que tuvo en sus filas al compatriota, Alan Benítez.

