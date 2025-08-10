10 ago. 2025
Torneo Clausura

El Guma no pudo con el Reco

Libertad, que en la semana mide a River Plate por Copa, no pudo doblegar en casa al Deportivo Recoleta.

Agosto 10, 2025 08:25 p. m. • 
Por Redacción D10
GyBtlGsW8AEfuuY.jpeg

Paridad entre el Guma y el Canario.

Foto: @CopaDePrimera

El Guma y el Canario empataron 1-1 en el duelo que le puso el broche a la fecha 7 del torneo Clausura 2025. Ángel Cardozo Lucena abrió la cuenta para el local, mientras que Lucas Romero estableció la igualdad para la visita.

EL PARTIDO. Recoleta arrancó con mucho ímpetu, intentó sorprender al Guma en esos primeros minutos. Aunque con el correr del tiempo fue metiéndose en su campo, pero mostrando gran solidez defensiva para evitar que los locales consigan sacar provecho de los centros que llovían al corazón del área desde los costados.

Sobre los 24 minutos Iván Franco creó una de las pocas acciones del Guma en la etapa inicial cuando al borde del área, primero se sacó la marca con calidad y luego realizó una pirueta para conectar el balón que se fue sin dar mayores consecuencias para el golero canario.

La visita tuvo una buena respuesta cuando Wilfrido Báez consiguió meterse por el costado derecho y luego levantó la cabeza para hacer el pase retrasado para la llegada de Hugo Sandoval que empuja bien, pero Rodrigo Morínigo pone el brazo izquierdo para impedir que la visita pase al frente en el marcador.

A Libertad le costó llegar con peligro hasta el fondo canario, aunque sobre los 30’ una mala salida propició una acción. El balón llegó hasta Gustavo Aguilar, que se acomodó, sacó el disparo que se desvía en Juan Núñez y pasa muy cerca del poste derecho de Ferreira.

SEGUNDO TIEMPO. En el complemento, Sergio Aquino movió su banca buscando reservar figuras para el duelo de Copa Libertadores ante River Plate mandando al campo a Lorenzo Melgarejo, Aarón Troche y Ángel Cardozo Lucena.

Precisamente la llave del lance estuvo en el banco y a los 58’ el golero Ferreira se equivoca al tratar de despejar un centro de Fernández, le sirve el balón al Pika Lucena, que con tiempo y el arco de frente, saca el disparo potente para establecer el primero del encuentro.

Recoleta supo aguantar el envión que generó en su rival el tanto de la apertura y luego no bajó los brazos, buscando la paridad. A los 72’ Lucas Romero recibió un balón con panorama y sin dudar saca el disparo potente que resultó inatajable para Martín Silva que retornaba al arco gumarelo tras sustituir al lesionado Morínigo.

En el tramo final del encuentro ambos tuvieron sus situaciones para ganar el lance, pero el marcador ya no se modificó en La Huerta. Libertad se vuelve a frenar tras tres victorias al hilo, mientras que el Reco cortó su racha de derrotas sumando un punto en un campo complicado.

