De Arabia lo buscaron a Fernández

Roberto Junior Fernández, arquero de 37 años de la Selección Paraguaya y de Cerro Porteño, tuvo propuestas para salir en el último mercado de pases, pero finalmente no se dio.

Roberto Fernández, padre del futbolista, en contacto con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, reveló que un equipo de Arabia mostró interés en el Gatito, pero que finalmente no dieron los tiempos.

“Tenía que llegar una propuesta de Arabia, pero no llegó y se cerró el libro de pases”, contó, agregando que “siempre le llaman de Brasil y Chile”, revelando que las ofertas oficiales que llegaron en su momento fueron de Juventude y del Vitória.

Sin embargo, dejó en claro que su hijo tiene contrato con el Ciclón de Barrio Obrero y se quiere quedar a cumplir, pese a que está siendo suplente en el último tiempo.

“Él se siente bien, se siente identificado con Cerro Porteño, tiene contrato y se tiene que quedar a cumplir”.

PENSANDO EN MALLORQUÍN. Con respecto al Ciclón, el equipo se prepara para lo que será el juego de mañana desde las 16:30 ante General Caballero en Juan León Mallorquín. Robert Piris Da Motta y Gastón Giménez están totalmente recuperados y podrían ser de la partida.

Óscar Gavilán, vicepresidente del Rojo mallorquino, en contacto con FALG, indicó que habilitaron 8.000 localidades y que se espera una buena concurrencia.

CIFRA. 12 partidos disputó Gatito Fernández en estas Eliminatorias Sudamericanas. En 7 mantuvo su valla invicta.