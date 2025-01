Darío Benedetto jugará para su ídolo

El representante de Benedetto, Marcelo Valeri, contó a Radio Monumental 1080 AM cómo se dieron las negociaciones: “Me habían consultado por otros futbolistas desde Olimpia; justo se dio que Martín (Palermo) me preguntó por otro delantero. Estaba comiendo con Darío, que buscaba estar en un club; él no estaba con la idea de continuar en Argentina. Nos llamaron Nacional y Peñarol de Uruguay, pero no le sedujo mucho. Entonces se dio la charla con Martín; le tiré que si no se da con otro está el Pipa y me dijo (Palermo) que siempre lo pidió, siempre lo quiso (...) El ídolo del Pipa es Martín; entonces le dio agrado. Fue práctico, rápido y con buenas decisiones”, relató Valeri.

Benedetto, de 34 años, tendrá su tercera salida internacional en Olimpia, algo que lo tomó bien en sus primeros días: “Pipa está muy contento, le cayó muy bien el grupo, empieza otra etapa de su vida”, dijo Valeri.

