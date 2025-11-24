Daniel Vallejo cierra temporada con cinco títulos

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo cerró la temporada 2025 conquistando un total de cinco títulos, luego de su última consagración en el l Challenger 75 que se celebró en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Vallejo superó en la final al peruano Juan Pablo Varillas, ex 60 del mundo, por 7-5, 6-7 (7) y 6-3, para conseguir su quinta corona del año y asegurar un puesto en el Top 150 a fin de temporada.

El profesional paraguayo de 21 años completó un total de 79 partidos disputados en el año, de los cuales consiguió ganar en 51 de ellos, alcanzado a disputar 7 finales, en donde se adjudicó 5 campeonatos, totalizando un rendimiento del 64%.

Vallejo con el éxito en Ecuador aparece en el puesto 143 del ranking APT, su mejor escalafón en lo que va de su carrera como profesional, apuntando a lo que será su temporada 2026.