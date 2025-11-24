24 nov. 2025
Tenis

Daniel Vallejo cierra temporada con cinco títulos

El tenista profesional consiguió el cetro en el torneo de Ecuador, para lograr su mejor ránking en el ATP.

Noviembre 24, 2025 05:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Daniel Vallejo

Adolfo Daniel Vallejo, con el título de campeón en Guayaquil.

Foto: Gentileza.

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo cerró la temporada 2025 conquistando un total de cinco títulos, luego de su última consagración en el l Challenger 75 que se celebró en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Vallejo superó en la final al peruano Juan Pablo Varillas, ex 60 del mundo, por 7-5, 6-7 (7) y 6-3, para conseguir su quinta corona del año y asegurar un puesto en el Top 150 a fin de temporada.

El profesional paraguayo de 21 años completó un total de 79 partidos disputados en el año, de los cuales consiguió ganar en 51 de ellos, alcanzado a disputar 7 finales, en donde se adjudicó 5 campeonatos, totalizando un rendimiento del 64%.

Vallejo con el éxito en Ecuador aparece en el puesto 143 del ranking APT, su mejor escalafón en lo que va de su carrera como profesional, apuntando a lo que será su temporada 2026.

Daniel Vallejo Tenis Paraguay
Redacción D10
