26 feb. 2026
Tenis

Vallejo va por otro paso consagratorio

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo enfrenta hoy al norteamericano Emilio Navas, en los octavos de final del ATP Abierto 250 de Chile.

Febrero 26, 2026 08:43 a. m. • 
Por Redacción D10
daniel vallejo_65909371.jpg

Por más. Vallejo apunta a los cuartos de final en Chile.

El compromiso que será disputado en el Court Jaime Fillol de San Carlos De Apoquindo, Santiago, arrancará a las 13:00 y el paraguayo busca seguir dando pasos consagratorios en el torneo, que le permitan seguir escalando en la clasificación mundial.

Previamente ya en la llave principal, Vallejo se impuso al italiano Francesco Passaro por 6-3, 3-3 y retiro en 57 minutos, para conseguir una victoria luego de 19 años en una llave principal de un torneo del circuito ATP, ya que el último había sido Ramón Delgado, que venció en la temporada 2006 al argentino Juan Martín Del Potro.

Vallejo se encargó también de romper una racha negativa que acompañaba al tenis nacional y consiguió volver a poner a un paraguayo dentro del cuadro principal de un torneo ATP tras casi 16 años.

El último registro pertenecía a Ramón Delgado, ya hace 15 años, 11 meses y 9 días cuando jugó el Main Draw de Indian Wells.

Otros Deportes Tenis Daniel Vallejo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Daniel Vallejo
Tenis
Dani Vallejo: “Le tengo en un pedestal a mi país”
Daniel Vallejo, número uno en Paraguay y quien ocupa el puesto 104 de la clasificación de la ATP, fue decisivo para el ascenso del tenis guaraní al Grupo Mundial I de la Copa Davis, tras 22 años.
Febrero 09, 2026 02:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay Copa Davis
Tenis
Copa Davis: Vallejo le da a Paraguay el ascenso histórico al Grupo Mundial I
Dani Vallejo derrotó este sábado al rumano Ştefan Paloşi por 6-1 y 6-2 y con esta victoria, el equipo paraguayo logró el ascenso histórico al Grupo Mundial I de la Copa Davis.
Febrero 07, 2026 07:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniel Vallejo_55687261.jpg
Tenis
Cruces definidos para el juego ante Rumania por la Copa Davis
Quedaron asignados los horarios para el choque que califica al Grupo 1 Mundial de la competencia.
Febrero 05, 2026 02:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Equipo de Paraguay en Copa Davis
Tenis
Con Dani Vallejo al frente, el equipo paraguayo apunta a la Davis
El equipo paraguayo fue presentando en rueda de prensa para el choque por el Grupo Mundial 1 ante Rumania que se jugará en el CIT.
Febrero 04, 2026 03:23 p. m.
 · 
Redacción D10
adolfo daniel vallejo_64912668.jpg
Tenis
Dani Vallejo cerca del Top 100 mundial
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo sigue escalando y este lunes apareció en su mejor clasificación internacional.
Febrero 02, 2026 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
🇵🇾🎾 Inmejorable arranque del 2026 para @danivallejo8 El tenista paraguayo alzó el trofeo más .jpg
Tenis
Daniel Vallejo se consagra campeón en el Challenger de Chile
El paraguayo venció en la final al local Alejandro Tabilo y consiguió su segundo título de la presente temporada.
Febrero 01, 2026 02:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más