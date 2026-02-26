Vallejo va por otro paso consagratorio

El compromiso que será disputado en el Court Jaime Fillol de San Carlos De Apoquindo, Santiago, arrancará a las 13:00 y el paraguayo busca seguir dando pasos consagratorios en el torneo, que le permitan seguir escalando en la clasificación mundial.

Previamente ya en la llave principal, Vallejo se impuso al italiano Francesco Passaro por 6-3, 3-3 y retiro en 57 minutos, para conseguir una victoria luego de 19 años en una llave principal de un torneo del circuito ATP, ya que el último había sido Ramón Delgado, que venció en la temporada 2006 al argentino Juan Martín Del Potro.

Vallejo se encargó también de romper una racha negativa que acompañaba al tenis nacional y consiguió volver a poner a un paraguayo dentro del cuadro principal de un torneo ATP tras casi 16 años.

El último registro pertenecía a Ramón Delgado, ya hace 15 años, 11 meses y 9 días cuando jugó el Main Draw de Indian Wells.