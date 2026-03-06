06 mar. 2026
Tenis

Zverev no da opción a Berretini y avanza a tercera ronda

El alemán Alexander Zverev accedió este viernes a tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) tras vencer al italiano Marco Berrettini por 6-3 y 6-4 en un partido en el que no concedió bolas de rotura.

Marzo 06, 2026 06:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Alexander Zverev

Alexander Zverev se instaló en la siguiente ronda.

Foto: AFP

Zverev, 4 del ranking ATP, necesitó de 1 hora y 12 minutos para acabar con Berretini, número 66 del mundo, en el estadio central de Indian Wells.

El alemán, de 28 años, puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra el italiano, la última de ellas en el pasado Master 1.000 de Montecarlo y la anterior en Wimbledon 2023.

Pero Zverev no le dio opciones sobre la pista dura del desierto californiano, e impidió que Berrettini dispusiera de bolas de rotura en el encuentro.

Al número 4 del mundo le bastó con romper en dos ocasiones a su rival, una en cada set, para clasificar a tercera ronda.

En esa instancia se enfrentará al ganador del partido entre el estadounidense Brandon Nakashima (n. 30) y el argentino Camilo Ugo Carabelli (n. 67).

Zverev quedó encuadrado en el sorteo en el mismo lado que el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, con quien se cruzaría en una hipotética semifinal.

Alexander Zverev
Redacción D10
