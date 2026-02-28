Dani Vallejo, con calendario definido para el mes de marzo

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo tiene calendario definido para el mes de marzo, luego de completar un intenso mes de febrero, en donde el mayor éxito lo consiguió con el equipo paraguayo en la Davis, al calificar al Grupo Mundial 1.

La primera parada del paraguayo será este lunes 2 de marzo en el Challenger 75 de Brasilia, en donde buscará meterse a la llave principal.

Tras su paso por Brasil, Vallejo vuelve a Chile para disputar el Challenger 75 de Santiago, desde el lunes 9, mientras que la tercera parada será como local, en el Abierto challenger 75 de Asunción, que se jugará en Rakiura, desde el lunes 16.

Su penúltimo desafío estará en el challenger 100 de Sao Paulo, Brasil, desde el lunes 23 y culmina el mes en los Estados Unidos, en el ATP 250 de Houston a partir del lunes 30.