Daniel Vallejo avanza a nueva final en Brasil

El tenista paraguayo Daniel Vallejo venció a Eduardo Ribeiro y avanzó a la final del Challenger de Brasilia.

Marzo 07, 2026 
Por Redacción D10
Daniel Vallejo sigue intratable en Brasilia.

El tenista paraguayo Daniel Vallejo, de 21 años de edad, venció este sábado al crédito local Eduardo Ribeiro, en dos mangas, por el marcador de 7-5, 6-2, en 1 hora y 17 minutos, para avanzar a la final del Challenger 75 de Brasilia, Brasil.

La raqueta número uno de nuestro país buscará quedarse con el trofeo en el juego decisivo de este domingo que protagonizará contra el portugués Henrique Rocha.

En partidos interrumpidos por la lluvia, tanto en cuartos de final como en las semifinales, el guaraní demostró su gran momento de forma. Jugará la cuarta final consecutiva en torneos Challenger y la sexta en sus últimos ocho torneos disputados en este circuito.

En su camino en Brasilia, el paraguayo eliminó al norteamericano Tristan Boyer, al brasileño João Eduardo Schiessl, al argentino Facundo Díaz Acosta y en semifinales al brasileño apeó del camino a Eduardo Ribeiro. Con este resultado, Vallejo se colocó en puesto 95° en del ranking.

