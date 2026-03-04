Se lanza la tercera edición del Munich Ultra Paraguay Open

El certamen, considerado el torneo de tenis más importante del país y correspondiente a la categoría Challenger 75, se disputará del 15 al 22 de marzo de 2026 en las instalaciones del Club Raquiura.

Participaron del acto Cipriano Saenz, en representación de Munich Ultra; Lucía Costa, en representación del Club Raquiura; Julio Ferrari, presidente de la Asociación Paraguaya de Tenis; Víctor Pecci, en representación de la Secretaría Nacional de Deportes y del Comité Olímpico Paraguayo; además de los directores del torneo, Ricardo Mena y Gustavo Ramírez.

Se recalcó la gran importancia del torneo para el desarrollo del tenis nacional y regional, consolidándose como una plataforma clave para los jugadores paraguayos y sudamericanos dentro del circuito Challenger.

El representante de Munich Ultra expresó su satisfacción por acompañar nuevamente el evento, destacando que es un honor para la marca apoyar el deporte en el país, especialmente iniciativas que generan una amplia convocatoria social y promueven valores a través del tenis.

Por su parte, el presidente de la Asociación Paraguaya de Tenis subrayó la relevancia del certamen, particularmente para los jugadores de Copa Davis, ya que les permite sumar competencia internacional de alto nivel en casa y seguir fortaleciendo el proceso deportivo.

Los directores del torneo, Ricardo Mena y Gustavo Ramírez, anunciaron además a las principales figuras que formarán parte de esta tercera edición, entre ellos Daniel Vallejo, Facundo Díaz Acosta, Federico Coria, Gustavo Heide y Thiago Monteiro, entre otros destacados competidores del circuito.

En cuanto a las entradas, informaron que ya se encuentran disponibles a través de Ticketea. El domingo 15 de marzo el acceso será libre y gratuito. A partir del lunes 16, las entradas para el court central tendrán un costo desde Gs. 25.000. Cabe destacar que el ingreso será libre y gratuito para la zona de experiencias, el Food Park y para presenciar los partidos en las canchas secundarias. Sin embargo, para acceder al court central será necesario adquirir la entrada correspondiente.