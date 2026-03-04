04 mar. 2026
Tenis

Se lanza la tercera edición del Munich Ultra Paraguay Open

Este día se llevó a cabo el lanzamiento del Paraguay Open 2026, en su tercera edición, denominado Munich Ultra Paraguay Open.

Marzo 04, 2026 07:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Munich Ultra Paraguay Open

Llega una nueva edición del Munich Ultra Paraguay Open.

Foto: Daniel Ñamandú - ÚH

El certamen, considerado el torneo de tenis más importante del país y correspondiente a la categoría Challenger 75, se disputará del 15 al 22 de marzo de 2026 en las instalaciones del Club Raquiura.

Participaron del acto Cipriano Saenz, en representación de Munich Ultra; Lucía Costa, en representación del Club Raquiura; Julio Ferrari, presidente de la Asociación Paraguaya de Tenis; Víctor Pecci, en representación de la Secretaría Nacional de Deportes y del Comité Olímpico Paraguayo; además de los directores del torneo, Ricardo Mena y Gustavo Ramírez.

Se recalcó la gran importancia del torneo para el desarrollo del tenis nacional y regional, consolidándose como una plataforma clave para los jugadores paraguayos y sudamericanos dentro del circuito Challenger.

El representante de Munich Ultra expresó su satisfacción por acompañar nuevamente el evento, destacando que es un honor para la marca apoyar el deporte en el país, especialmente iniciativas que generan una amplia convocatoria social y promueven valores a través del tenis.
Por su parte, el presidente de la Asociación Paraguaya de Tenis subrayó la relevancia del certamen, particularmente para los jugadores de Copa Davis, ya que les permite sumar competencia internacional de alto nivel en casa y seguir fortaleciendo el proceso deportivo.

Los directores del torneo, Ricardo Mena y Gustavo Ramírez, anunciaron además a las principales figuras que formarán parte de esta tercera edición, entre ellos Daniel Vallejo, Facundo Díaz Acosta, Federico Coria, Gustavo Heide y Thiago Monteiro, entre otros destacados competidores del circuito.

En cuanto a las entradas, informaron que ya se encuentran disponibles a través de Ticketea. El domingo 15 de marzo el acceso será libre y gratuito. A partir del lunes 16, las entradas para el court central tendrán un costo desde Gs. 25.000. Cabe destacar que el ingreso será libre y gratuito para la zona de experiencias, el Food Park y para presenciar los partidos en las canchas secundarias. Sin embargo, para acceder al court central será necesario adquirir la entrada correspondiente.

Tenis
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Carlos Alcaraz
Tenis
Alcaraz, 150 victorias en pista dura y pase a octavos
El retorno a la competición de Carlos Alcaraz tras su coronación como campeón del Abierto de Australia llegó acompañado de una victoria solvente, ante el francés Arthur Rinderknech, la número 150 en pista dura que le llevó a la segunda ronda del torneo de Doha.
Febrero 17, 2026 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
daniel vallejo.jpg
Tenis
Dani Vallejo no pudo avanzar en el ATP 500 de Río
El tenista paraguayo quedó eliminado en el debut y ahora apunta al Abierto del Paraguay.
Febrero 15, 2026 04:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa Davis Paraguay 2026
Tenis

Paraguay conocerá su camino en el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis
Este jueves 12 se cumplirá el sorteo de localía y elección de superficies para la serie que afrontará el equipo guaraní en el mes de septiembre.
Febrero 11, 2026 02:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniel Vallejo
Tenis
Dani Vallejo: “Le tengo en un pedestal a mi país”
Daniel Vallejo, número uno en Paraguay y quien ocupa el puesto 104 de la clasificación de la ATP, fue decisivo para el ascenso del tenis guaraní al Grupo Mundial I de la Copa Davis, tras 22 años.
Febrero 09, 2026 02:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay Copa Davis
Tenis
Copa Davis: Vallejo le da a Paraguay el ascenso histórico al Grupo Mundial I
Dani Vallejo derrotó este sábado al rumano Ştefan Paloşi por 6-1 y 6-2 y con esta victoria, el equipo paraguayo logró el ascenso histórico al Grupo Mundial I de la Copa Davis.
Febrero 07, 2026 07:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniel Vallejo_55687261.jpg
Tenis
Cruces definidos para el juego ante Rumania por la Copa Davis
Quedaron asignados los horarios para el choque que califica al Grupo 1 Mundial de la competencia.
Febrero 05, 2026 02:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más