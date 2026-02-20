Alcaraz sella el billete para la final de Doha

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, sólo sabe conjugar el verbo ganar en el año 2026 y este viernes certificó su clasificación para la final del torneo de Doha, tras imponerse en la primera semifinal al ruso Andrey Rublev por 7-6 (3) y 6-4, que hizo sufrir lo indecible al murciano.
Un triunfo que supone el undécimo consecutivo para el jugador de El Palmar en lo que va del presente año, en el que Alcaraz no sólo no conoce la derrota, sino que apenas ha cedido cuatro sets en lo que va de curso.EFE
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se clasificó para disputar la final del Challenger de Concepción, Chile, tras vencer en ronda de semifinales al local Marcelo Tomas Barrios por 6-3, 1-6 y 6-4.