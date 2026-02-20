20 feb. 2026
Tenis

Alcaraz sella el billete para la final de Doha

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, sólo sabe conjugar el verbo ganar en el año 2026 y este viernes certificó su clasificación para la final del torneo de Doha, tras imponerse en la primera semifinal al ruso Andrey Rublev por 7-6 (3) y 6-4, que hizo sufrir lo indecible al murciano.

Febrero 20, 2026 04:06 p. m.
TENNIS-QAT-ATP

Carlos Alcaraz, tenista español.

KARIM JAAFAR/AFP

Un triunfo que supone el undécimo consecutivo para el jugador de El Palmar en lo que va del presente año, en el que Alcaraz no sólo no conoce la derrota, sino que apenas ha cedido cuatro sets en lo que va de curso.EFE

Tenis Carlos Alcaraz Doha
Más contenido de esta sección
Daniel Vallejo_55687261.jpg
Tenis
Cruces definidos para el juego ante Rumania por la Copa Davis
Quedaron asignados los horarios para el choque que califica al Grupo 1 Mundial de la competencia.
Febrero 05, 2026 02:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Equipo de Paraguay en Copa Davis
Tenis
Con Dani Vallejo al frente, el equipo paraguayo apunta a la Davis
El equipo paraguayo fue presentando en rueda de prensa para el choque por el Grupo Mundial 1 ante Rumania que se jugará en el CIT.
Febrero 04, 2026 03:23 p. m.
 · 
Redacción D10
adolfo daniel vallejo_64912668.jpg
Tenis
Dani Vallejo cerca del Top 100 mundial
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo sigue escalando y este lunes apareció en su mejor clasificación internacional.
Febrero 02, 2026 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
🇵🇾🎾 Inmejorable arranque del 2026 para @danivallejo8 El tenista paraguayo alzó el trofeo más .jpg
Tenis
Daniel Vallejo se consagra campeón en el Challenger de Chile
El paraguayo venció en la final al local Alejandro Tabilo y consiguió su segundo título de la presente temporada.
Febrero 01, 2026 02:16 p. m.
 · 
Redacción D10
ddana.jfif
Tenis
Dani Vallejo avanza a la final del Challenger de Chile
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se clasificó para disputar la final del Challenger de Concepción, Chile, tras vencer en ronda de semifinales al local Marcelo Tomas Barrios por 6-3, 1-6 y 6-4.
Enero 31, 2026 04:38 p. m.
Daniel Vallejo
Tenis
Vallejo se mete a las semifinales del challenger de Chile
El paraguayo Dani Vallejo dejó en el camino al brasilero Lucas Joao y busca su segundo éxito en el año.
Enero 30, 2026 05:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más