21 feb. 2026
Alcaraz es campeón en Doha arrasando a Fils

Carlos Alcaraz es el campeón del ATP 500 de Doha -estrena palmarés en la capital de Catar- tras arrasar al francés Arthur Fils en una final que apenas duró 50 minutos y en la que se impuso por 6-2 y 6-1 y ser el mejor en todo sobre la superficie rápida de la pista central del Khalifa International Tennis and Squash Complex.

Febrero 21, 2026 04:50 p. m. • 
Por Redacción D10
HBtJPO2WsAAxoFo.jpeg

Carlos Alcaraz logró su segundo título de la temporada.

Foto: @ATP

Es el vigésimo sexto título profesional del murciano, número 1 del mundo, y el segundo de un año 2026 que por ahora no puede ser más victorioso para él.

Era la primera final que Alcaraz, a sus 22 años, afrontaba ante un rival menor que él, un Arthur Fils que, a sus 21, llegaba a Doha siendo el jugador número 40 del ranking -su tope es el decimocuarto puesto de abril de 2025-. El francés se había enfrentado dos veces al español en el circuito y en ambas el triunfo se lo llevó Carlos el pasado curso -4-6, 7-5 y 6-3 en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo y 6-2 y 6-4 en las semifinales del ATP 500 de Barcelona-.

La final la comenzó el pupilo de Samuel López de la mejor manera, con un ‘break’, y siguió con su servicio ganado en blanco. A las primeras de cambio ya le enseñó a su adversario sus intenciones. El talento de Bondoufle sumó en el tercer juego pero continuó yendo a remolque porque Alcaraz dominó con la derecha y con el servicio -dos aces hasta el 3-1-.

Además, el jugador de El Palmar siguió amenazando al resto y se anotó su segunda ruptura ante un errático rival también porque le forzó a serlo. El set avanzó rápido y el 5-1 llegó también sin ninguna concesión por parte del líder de la ATP.

Aunque el tenista entrenado por el croata Goran Ivanisevic rompió la racha y lo hizo con su servicio en blanco la resolución de esta manga llegaría a continuación. Con ambos dando espectáculo se impuso la mayor fiabilidad del español, que remató el parcial con un saque que su oponente no acertó a devolver. La mitad del trabajo la tenía hecha tras 27 minutos de superioridad.

Y fue a por la otra mitad. El segundo set comenzó como el primero y obtuvo la ruptura y además en cuatro puntos y continuó también del mismo modo. Al saque logró otros cuatro, dos de ellos ‘aces’, para el 2-0. Entre el final de una manga y el inicio de la segunda fueron 10 puntos consecutivos para Carlos, quien no se paró y fue a por la sentencia. Un revés paralelo le dio el tercer juego, su cuarto ‘break’ en el partido, y Fils, desesperado, lo pagó con la raqueta. La golpeó violentamente contra el suelo hasta destrozarla.

Golpear, pero de otra forma, es lo que siguió haciendo el número 1 del circuito, quien amplió su renta sin sobresaltos. Fils, con un buen derechazo, se estrenó en la manga y lo quiso celebrar con el público pero parecía más bien un gesto simbólico porque la final tenía dueño y no era precisamente él.

Alcaraz, muy seguro en el fondo de la pista y también subiendo a la red, continuó acercándose a su objetivo y el 5-1 fue otro turno de saque de lo más rápido y culminado con el quinto ace de quien ya acariciaba el trofeo. Lo agarró con las dos manos apoyándose en su quinto quiebre, que además remató a su manera. Le adivinó el tiro a Fils en un smash y su derecha fue definitiva. El tremendo 52-24 en el global de puntos en el partido no dejó lugar a dudas de la manifiesta superioridad del campeón.

“Hasta esta ronda había sufrido bastante pero sabía que podía mejorar y estoy más que satisfecho por lo hecho en Doha”, declaró nada más concluir el duelo.

Con ese triunfo en un torneo en el que curiosamente sólo se enfrentó a franceses -Arthur Rinderknech, en primera ronda; Valentin Royer, en segunda; y el propio Fils- o a rusos -Karen Khachanov, en cuartos de final; y Andrey Rublev, en semifinales- Alcaraz llega a los 12 partidos ganados, todos los que jugó, en este inicio de año, que es el mejor desde que debutara como profesional en 2020. El murciano sigue de dulce tras haber conquistado ya el Abierto de Australia y ampliando su brillante palmarés.

Redacción D10
Carga Más