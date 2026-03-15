15 mar. 2026
Tenis

Atractiva cartelera en el Paraguay Open

Intensa semana de tenis internacional con el Munich Ultra Paraguay Open 2026 en Rakiura.

Marzo 15, 2026 08:11 p. m.
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Santino Núñez, tenista paraguayo, participará del Paraguay Open.

Foto: Gentileza

En las canchas del Rakiura de Luque arrancó la disputa en el Paraguay Open de tenis 2026, en donde la principal atracción es el tenista local Adolfo Daniel Vallejo.

Este domingo en la ronda inicial del qualy, los primeros marcadores registrados fueron: Arklon Huertas del Pino (PER) venció a Bruno Oliveira (BRA) 6-1 y 6-3, Franco Ribeiro (ARG) superó a Luis Brito (BRA) 6-1 y 7-6 y Boris Arias (BOL) derrotó a Federico Gaston González (PAR) por 6-2 y 6-3.

Este lunes se cumplen los primeros compromisos en la modalidad de dobles y la segunda etapa de la ronda del qualy, arrancando mañana la llave principal del torneo, en donde a las 20:00 debutará el paraguayo Vallejo ante rival a definir que saldrá de la ronda del qualy.

El certamen integra el circuito ATP Challenger Tour y se extenderá hasta el 22 de marzo, convocando a jugadores de distintas partes del mundo.

El torneo cuenta con más de 21 tenistas confirmados en el cuadro principal, mientras que otros 20 competidores buscarán su lugar a través de la fase de clasificación.

Más allá de lo deportivo, la organización preparó una agenda de actividades para el público que acompañe cada jornada. El predio cuenta con un Área de Experiencia, donde las marcas patrocinadoras del torneo estarán presentes con stands, activaciones y espacios interactivos que permitirán a los asistentes participar de juegos y dinámicas durante el evento.

Las entradas para el court central tendrán un costo de Gs. 25.000 desde este lunes y se pueden adquirir a través de Ticketea. ¡Que sea una verdadera fiesta del tenis!

Tenis Daniel Vallejo Paraguay Open
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