17 may. 2026
Tenis

Vallejo deja todo, pero cae en la final en Valencia

Dani Vallejo no pudo coronar una torneo a Valencia, cayendo en la final del Challenger 175 de valencia ante el serbio Miomir Kecmanovic.

Mayo 17, 2026 01:13 p. m. • 
Por Redacción D10
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Vallejo compitió, pero cedió ante un duro rival.

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo no pudo en la final del ATP Challenger 175 de Valencia, cayendo frente al serbio Miomir Kecmanovic por 2-6, 6-3, y 2-6 tras 1 hora 55 minutos de partido.

EL JUEGO. Dani ganó el sorteo y comenzó sacando, topándose con un rival potente que logra neutralizar sus saques y que consigue quebrarle para llevarse el punto del primer game. El serbio conservó su servicio, poniéndose 2-0 en un game donde el paraguayo comenzó a enchufarse y mostrar que estaba para pelearle al europeo.

Sin embargo, a partir del cuarto juego comenzó a notarse que la clave del partido iba a estar en desgastar al rival y ser lo más preciso posible, ya que Kecmanovic se mostraba muy preciso, poniendo siempre la pelota en el punto más alejado y complicado para Vallejo.

Un nuevo quiebre y un 4-1 a favor del serbio, hacía suponer el curso que tomaría el primer set, que tuvo algo esperanzador para el guaraní con el punto ganado en el sexto game, que se decantó a favor de su rival por 6-2 tras 36 minutos.

El segundo set, Vallejo entró con mucha más confianza en su juego y ganando un punto clave en el tercer game, evitando el quiebre y poniéndose 2-1 en el set. Las cosas no seguían siendo fácil para Dani, que seguía sufriendo con la precisión de su rival, tal vez mucho más entero.

El sexto game el paraguayo consigue quebrar de gran forma y estirar a 4-2 el marcador. En ese punto, Vallejo encontró el camino, principalmente con drops que significaban una espina para su rival, que ya no estaba tan preciso. El tenista nacional aprovechó esa situación y se quedó con la segunda manga por 6-3, tras 40 minutos.

El tercer set Dani arrancó quebrando a su rival, que ya no tenía tanta confianza, mientras que el paraguayo se mostraba más sólido. Sin embargo, una serie de errores permitieron que el serbio se quede con el servicio de Dani y le dieran nuevos bríos para seguir, poniéndose luego 1-2 arriba.

El sexto game marcó un punto de inflexión en el lance, con un error no forzado que abrió camino al quiebre y para que el europeo logre ponerse 2-4. Tras conservar su saque y el con 2-5, parecía pleito liquidado que se cerró con quiebre y un 2-6 tras 1 hora, 55 minutos de juego.

CAMPAÑA. De todas formas no se puede obviar todo lo realizado por Vallejo que con los puntos cosechados en Valencia tendrá una nueva casilla en la clasificación internacional de la ATP. A partir de la nueva actualización, el paraguayo será el número 70 del mundo.

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Redacción D10
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