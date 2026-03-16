16 mar. 2026
Tenis

Emotivo mensaje de Vallejo tras alcanzar el Top 100 del mundo

El tenista paraguayo Dani Vallejo hizo una emotiva reflexión tras alcanzar un hito en su carrera como profesional.

Marzo 16, 2026 10:40 a. m. • 
Por Redacción D10
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Vallejo recordó etapas de su camino camino.

Foto: Gentileza.

Es una jornada especial para el deporte paraguayo en la que Adolfo Daniel Vallejo alcanzó un hito y se convirtió oficialmente en top 100 del mundo. La actualización del ranking ATP ubicó al paraguayo en el puesto 99, hecho destacado por el tenista en sus redes.

En un sentido posteo en su cuenta de instagram, Vallejo agradeció el respaldo de su familia y definió este momento como el cierre de una etapa y el inicio de otra, en donde la mirada está puesta más arriba.

“Un sueño mío, de mi familia y de todo un país hoy se cumple. Ser el tercer jugador en la historia de Paraguay en alcanzar el Top 100 me hace entender que lo que quise lograr desde muy chico jamás iba a ser fácil, dice parte del largo texto publicado este lunes.

Dani Vallejo lleva ganados 2 títulos en esta temporada y desde mañana comenzará el camino buscando un tercero, cuando le toque debutar en el Main Draw del Paraguay Open. El juego será a las 20.00 en Rakiura contra uno de los jugadores que resulten clasificados de la qualy.

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