Champions League: Rumbo a cuartos

Hoy conoceremos a los primeros cuatro equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League.

Desde las 14:45, Sporting de Lisboa tendrá la durísima misión de dar vuelta la serie en condición de local ante la revelación de la competencia: el Bodo/Glimt de Noruega, que se impuso por 3-0 en la ida.

Desde las 17:00 se disputarán tres juegos: Manchester City vs. Real Madrid. El equipo merengue, tras el triunfo 3-0 en la ida, invertirá hoy su papel en la historia de la Copa de Europa. De ansiar las remontadas más inverosímiles y protagonizarlas, a desear todo lo contrario. Contra un Manchester City que necesita el milagro para no perder en cuatro días Premier League y Champions, el Madrid por primera vez se posiciona contra la épica para estar en cuartos de final.

Otro partidazo será Chelsea vs. PSG. El elenco inglés debe dar vuelta el duro 5-2 que sufrió en el primer partido disputado en suelo francés.

Otro encuentro, mucho más parejo, será el que sostendrán Arsenal vs. Bayer Leverkusen, que en la ida culminó empatado 1-1.

Con la Premier League prácticamente certificada, el Arsenal no tiene tiempo ni para saborear la diferencia de nueve puntos que ha amasado con el Manchester City. Hoy debe enfocarse en la Champions.

CIFRA. 15 Champions League ganadas tiene el equipo del Real Madrid, por lejos, el más ganador de la historia.