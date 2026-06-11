11 jun. 2026
Copa Mundial

Siete claves para entender el arranque del Mundial 2026 en México

En medio de la efervescencia futbolera por el Mundial 2026, México recibe el torneo con una serie de demandas sociales que buscan aprovechar la atención internacional que acompaña al evento, desde la crisis de desapariciones y las protestas magisteriales hasta reclamos por vivienda, agua y espacio público.

Junio 11, 2026 01:00 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSA-FANS

Fanáticos de México llegan al estadio de la Ciudad.

Foto: AFP

Entre operativos de seguridad reforzados y una creciente agenda de movilizaciones sociales, la fiesta mundialista convive con una tensión latente en las calles cuyo alcance aún está por definirse.

Siete claves para entender el ambiente con el que el Mundial llega a México:

1. El Mundial toma las calles

En Ciudad de México, sede del partido inaugural en unas horas, la presencia del Mundial ya se extiende mucho más allá del estadio. Zonas para aficionados, conciertos y activaciones culturales han llevado el Mundial a plazas y espacios públicos de la capital.

2. Las demandas también

El ambiente mundialista no es el único que ocupa las calles. A la par de los preparativos para el torneo, la ciudad convive con operativos de seguridad reforzados y una creciente agenda de movilizaciones sociales.

Colectivos de búsqueda de desaparecidos, maestros, vecinos y grupos antimundialistas han convocado acciones para visibilizar distintas demandas.

3. Los maestros de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha sido uno de los actores más visibles en la antesala del Mundial y este jueves intentará llevar sus protestas hasta el Estadio Ciudad de México (Azteca), sede del partido inaugural.

Desde finales de mayo, miles de maestros mantienen un plantón en el Centro Histórico de la capital mexicana, a pocos metros del Zócalo, donde se ubica el FIFA Fan Fest.

El magisterio mantiene un conflicto abierto con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusa de incumplir su promesa de campaña de reformar el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, además de exigir aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.

4. Crisis de desapariciones

Los familiares de personas desaparecidas llevan meses preparando acciones para aprovechar el Mundial como plataforma de visibilidad. Desde febrero anunciaron su intención de formar vallas humanas en los accesos al Estadio Azteca y mostrar a aficionados y medios internacionales una crisis que acumula más de 133.000 desaparecidos en México.

Las actividades comenzaron la noche del miércoles con una velada en las inmediaciones del estadio y continuarán durante la jornada inaugural con concentraciones, pegas de fichas de búsqueda y otras acciones convocadas por familiares y colectivos, incluidos los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

5. La ciudad en disputa

El Mundial también ha avivado reclamos sobre la ciudad que recibirá el torneo. Vecinos, comerciantes, trabajadoras sexuales y otros colectivos han cuestionado obras de infraestructura, desplazamientos y desalojos, así como procesos de gentrificación y turistificación que atribuyen a los preparativos.

Buena parte de esas tensiones se han concentrado en los alrededores del Estadio Azteca, donde organizaciones vecinales han denunciado impactos derivados de los preparativos para el Mundial.

6. Ciudad blindada

Vallas, filtros y miles de policías alrededor del Estadio Azteca han convertido la seguridad en una de las imágenes más visibles de la inauguración.

El alcance del operativo “Última Milla” ya quedó en evidencia al impedir que familiares de desaparecidos llegaran hasta la sede mundialista durante una velada la noche del miércoles.

7. El sur como epicentro

El sur de la capital concentra este jueves las principales tensiones alrededor de la inauguración.

Mientras el gobierno intenta blindar el Estadio Azteca, maestros, familiares de desaparecidos y otros grupos buscan acercar lo más posible sus reclamos al principal escenario del Mundial.

Mundial FIFA 2026 México Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Endrick.jpg
Copa Mundial
Endrick da la victoria a Brasil
Endrick dio la victoria a Brasil este sábado por 2-1 sobre Egipto en Cleveland (EE.UU.), en el último amistoso de prueba antes del debut de ambos equipos en el Mundial.
Junio 07, 2026 09:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Turquía.jpg
Copa Mundial
Turquía se impone en su último amistoso
Turquía, rival de Paraguay en la Copa del Mundo, superó a Venezuela en su último duelo amistoso de preparación.
Junio 07, 2026 09:18 a. m.
 · 
Redacción D10
496bc74aad8709fb55cb25a93505b521cdf0481b.jpg
Copa Mundial
Embolo logra finalmente el visado de EEUU y se incorpora a la selección suiza este viernes
El delantero Breel Embolo, quien no pudo embarcar junto al resto de la selección suiza el martes 2 de junio hacia EEUU por problemas con su visado, obtuvo finalmente autorización para entrar en ese país y se prevé que llegue este viernes a San Diego (California) con el resto del equipo, indicó la federación helvética.
Junio 05, 2026 10:29 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-05 at 8.26.55 AM.jpeg
Copa Mundial
Otra innovación que se verá en el Mundial
El Mundial 2026 tendrá otra innovación, según confirmaron este jueves desde la organización.
Junio 05, 2026 08:59 a. m.
 · 
Redacción D10
HJvQWRKXoAAXBBW.jpeg
Copa Mundial
Las figuritas, negocio Mundial de 1.400 millones de euros
Cada cuatro años llega el Mundial de fútbol y, con él, la tradición de destapar sobres, intercambiar pegatinas o incluso comprarlas para completar el álbum de Panini, un ritual que se remonta a México 1970, que esconde detrás un negocio global multimillonario y que desata la locura incluso en las calles de países que no participan en el torneo, como Chile.
Junio 05, 2026 08:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Selección paraguaya mosaico
Copa Mundial
Fiesta en Sajonia para despedir a la Albirroja
Paraguay enfrenta este viernes a Nicaragua en duelo de despedida antes de partir a la Copa del Mundo.
Junio 05, 2026 06:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más