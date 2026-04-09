Cuenca tumba al Santos con un gol olímpico

El delantero argentino Lucas Mancinelli selló el triunfo con un gol olímpico en el minuto 59.

El balón en primera instancia golpeó en el poste y entró ante la aparatosa reacción del guardameta Gabriel.

Santos careció de eficacia en la definición en un partido en el que no contó con su principal figura, Neymar, por una decisión médica.

El equipo brasileño generó peligro principalmente a través de Gabriel Bontempo y el argentino Lautaro Díaz. Bontempo estuvo cerca de marcar con dos remates desviados, mientras que Díaz lo intentó de cabeza, sin éxito ante el portero Facundo Ferrero.

Cuenca también tuvo opciones claras. Mancinelli exigió al portero Gabriel Brazão y el argentino David González probó desde fuera del área, pero su remate se fue junto al poste.

¿GOL EN CONTRA DE BRAZAO O GOLAZO OLÍMPICO DE LUCAS MANCINELLI? Así fue el 1-0 final de Deportivo Cuenca vs. Santos (Sin Neymar por lesión y con Rollheiser desde el banco) por la fecha 1 de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/zYEV4rYrYm — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026

Santos amplió la presión ofensiva en el segundo tiempo y estuvo cerca con un potente remate de Bontempo que se estrelló en el travesaño en el minuto 50.

Entonces llegó la genialidad del argentino Mancinelli al ejecutar el córner.

El empate pudo llegar, pero Bontempo no logró conectar un remate a corta distancia con el arco vacío.

El árbitro boliviano Gery Vargas amonestó a Jorge Ordóñez, de Cuenca, y a Lucas Veríssimo, de Santos, al minuto 87.

En la segunda jornada, Santos recibirá el 14 de abril a Deportivo Recoleta y el día 16 Deportivo Cuenca visitará a San Lorenzo.