09 abr. 2026
Copa Sudamericana

Cuenca tumba al Santos con un gol olímpico

Deportivo Cuenca venció este miércoles por 1-0 al Santos brasileño y con 3 puntos asumió el control del Grupo D de la Copa Sudamericana, en cuya primera jornada San Lorenzo y Recoleta empataron 1-1 en territorio paraguayo.

Abril 09, 2026 07:51 a. m. • 
Por Redacción D10
HFbNEebXYAA1vr_.jpeg

Mancinelli (izq) se mandó un golazo frente al cuadro brasileño.

Foto: @Sudamericana

El delantero argentino Lucas Mancinelli selló el triunfo con un gol olímpico en el minuto 59.

El balón en primera instancia golpeó en el poste y entró ante la aparatosa reacción del guardameta Gabriel.

Santos careció de eficacia en la definición en un partido en el que no contó con su principal figura, Neymar, por una decisión médica.

El equipo brasileño generó peligro principalmente a través de Gabriel Bontempo y el argentino Lautaro Díaz. Bontempo estuvo cerca de marcar con dos remates desviados, mientras que Díaz lo intentó de cabeza, sin éxito ante el portero Facundo Ferrero.

Cuenca también tuvo opciones claras. Mancinelli exigió al portero Gabriel Brazão y el argentino David González probó desde fuera del área, pero su remate se fue junto al poste.

Santos amplió la presión ofensiva en el segundo tiempo y estuvo cerca con un potente remate de Bontempo que se estrelló en el travesaño en el minuto 50.

Entonces llegó la genialidad del argentino Mancinelli al ejecutar el córner.

El empate pudo llegar, pero Bontempo no logró conectar un remate a corta distancia con el arco vacío.

El árbitro boliviano Gery Vargas amonestó a Jorge Ordóñez, de Cuenca, y a Lucas Veríssimo, de Santos, al minuto 87.

En la segunda jornada, Santos recibirá el 14 de abril a Deportivo Recoleta y el día 16 Deportivo Cuenca visitará a San Lorenzo.

Copa Sudamericana Santos Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Copa Sudamericana: Club Nacional - Recoleta FC
Copa Sudamericana
Reco busca un épico bautismo
Recoleta FC, el humilde equipo de barrio, realiza esta tarde (19:00) su histórico estreno en la fase de grupos de un torneo de Conmebol.
Abril 08, 2026 07:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Richard Ortiz_66051730.jpg
Copa Sudamericana
El Decano debuta en Chile
Olimpia se estrena en la Sudamericana frente al Audax, en Santiago (21:00).
Abril 08, 2026 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
HFWWxpoa8AEz1Wy.jpeg
Copa Sudamericana
Damián Bobadilla da el triunfo a São Paulo
São Paulo sumó este martes sus primeros tres puntos en el Grupo C de la Copa Sudamericana tras vencer en Montevideo a Boston River por 0-1 e imponerse a un viento que fue protagonista.
Abril 08, 2026 07:04 a. m.
 · 
Redacción D10
oalaa.jpg
Copa Sudamericana
Atención Olimpia y Recoleta: Días y horarios definidos en la Sudamericana
La Conmebol dio a conocer la programación oficial de todos los partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Marzo 20, 2026 07:06 p. m.
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
Los grupos de la Copa Sudamericana 2026
Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y así quedaron agrupados los clubes para luchar por la otra mitad de la gloria.
Marzo 19, 2026 08:50 p. m.
 · 
Redacción D10
HCsY4o4XAAAxh1M.jpeg
Copa Sudamericana
El América de Cali clasifica a fase de grupos
El América de Cali, con los ex Cerro Jean Fernandes y Rafael Carrascal, clasificó este jueves a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al vencer por 2-1 al Atlético Bucaramanga en el partido único de la primera ronda del torneo continental con un tanto del juvenil Tilman Palacios, la figura del partido.
Marzo 06, 2026 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más