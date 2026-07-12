12 jul 2026
Sportivo San Lorenzo

Marcelo Ferreira asume un nuevo desafío con San Lorenzo

Marcelo Ferreira confirmó su arribo a San Lorenzo para disputar el Clausura. El futbolista destacó el trabajo realizado durante la pretemporada, aseguró que el plantel está comprometido con el objetivo de lograr la permanencia.

Julio 12, 2026 07:09 p. m. • 
Por Redacción D10
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Marcelo Ferreira vuelve a Paraguay para jugar en el Sportivo San Lorenzo, su anterior club fue el Club Deportivo Luis Ángel Firpo del Salvador.

Gentlleza

El Sportivo San Lorenzo continúa ajustando detalles para el inicio del Torneo Clausura y una de las caras nuevas del plantel es la de Marcelo Ferreira, quien llega al Rayadito luego de su paso por Club Deportivo Luis Ángel Firpo del fútbol centroamericano.

En conversación con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande, el experimentado futbolista confirmó que aceptó el llamado del cuerpo técnico y ya trabaja intensamente junto al plantel. “El profe (Troadio Duarte) me llamó, quiso contar conmigo y le dije que sí. Estamos acá dispuestos para todo.”

Ferreira ya disputó los encuentros amistosos de preparación y se mostró conforme con el rendimiento colectivo en la antesala del campeonato. “Ya salimos a la pretemporada y tuvimos tres amistosos contra Olimpia y Libertad. La verdad, bastante bien el equipo. El profe siempre prepara bien al grupo y, por las necesidades que tenemos, ojalá Dios quiera que hagamos un buen torneo.”

El desafío de mantener la categoría

El delantero es consciente de que San Lorenzo afrontará un campeonato determinante para asegurar su permanencia en la División de Honor, aunque aseguró que disfruta asumir ese tipo de desafíos. “Es la responsabilidad y me gusta asumir esta responsabilidad. Los tres últimos partidos del Apertura mostraron que San Lorenzo estaba bastante bien y yo creo que el equipo y el plantel están muy motivados para hacer un torneo, como decís, casi perfecto.”

Asimismo, recordó su recorrido antes de su llegado al Sanlo. “Estaba en General Caballero de Juan León Mallorquín, después me fui a Centroamérica a mitad de año y ahora volví a San Lorenzo.”

Con experiencia, liderazgo y un profundo conocimiento de la institución, Marcelo Ferreira inicia una nueva etapa en Sportivo San Lorenzo con el objetivo de aportar su jerarquía para que el Rayadito firme un Clausura que le permita asegurar su continuidad en la liga élite de Paraguay.

Trayectoria

Con su llegada a San Lorenzo para Ferreira será su noveno club de una carrera que ya lo llevó a competir en cuatro países y sumar una importante experiencia internacional.

Su recorrido comenzó en Sportivo Luqueño, donde dio sus primeros pasos en el fútbol paraguayo. Posteriormente fue cedido a Rubio Ñu, para luego regresar al conjunto auriazul. Más adelante continuó su carrera en Independiente de Campo Grande, desde donde dio el salto al fútbol guatemalteco para defender los colores de Deportivo Iztapa y posteriormente de Deportivo Guastatoya, consolidándose en la Liga Nacional de Guatemala.

En 2025 llegó al fútbol peruano para jugar en Ayacucho FC, antes de retornar al país para incorporarse a General Caballero de Juan León Mallorquín.

Su más reciente experiencia internacional fue en Club Deportivo L.A. Firpo, uno de los equipos tradicionales de la Primera División de El Salvador, donde disputó la primera parte de la temporada 2026.

San Lorenzo APF
Redacción D10
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