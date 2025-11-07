Convocados de Paraguay: Julio Enciso retorna
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, dio a conocer la nómina de jugadores que estarán disponibles para disputar los amistosos contra Estados Unidos y México, de cara la Copa del Mundo 2026. Julio Enciso retorna a la Albirroja.
Este viernes se divulgó la lista hecha por Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay para los siguientes juegos de preparación de la Albirroja. Son 28 los llamados, de los cuales se destaca el retorno de Julio Enciso, delantero del Racing de Estrasburgo, así como la presencia de Aldo Pérez, portero de Guaraní.
¡Seguimos preparándonos para la máxima cita! 🔜🏆— Selección Paraguaya (@Albirroja) November 7, 2025
📋 Lista de convocados por el DT Gustavo Alfaro para los próximos encuentros amistosos ante @USMNT 🇺🇸 (15/11) y @miseleccionmx 🇲🇽 (18/11)
Los detalles: https://t.co/oaVOKzMslk#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/4DaQufGbwx
También retorna después de varias ausencias, Blas Riveros, defensa de Cerro Porteño. Una de las ausencias llamativas es la de Ángel Romero, jugador del Corinthians, quien solía tener minutos las veces que fue llamado.
La Selección Paraguaya de Fútbol sostendrá dos amistosos en noviembre: el primero será el 15 contra Estados Unidos, en el Subaru Park de Filadelfia, a las 18:00; el segundo se desarrollará tres días después, ante México, en el Alamodome de San Antonio, a las 21:30.
En octubre, la Albirroja también disputó dos encuentros de preparación en los que no conoció de triunfos: se igualó con Japón a dos goles y cayó ante Corea del Sur por 2-0. Paraguay, de la mano de Gustavo Alfaro, retornará a una Copa del Mundo tras el 2010.
EN DESARROLLO.