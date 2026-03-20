20 mar. 2026
Selección Paraguaya

Convocado de urgencia a la Albirroja

Gustavo Alfaro convocó a un último jugador a la Albirroja para los amistosos ante Grecia y Marruecos.

Marzo 20, 2026 11:48 a. m.
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Lucas Romero (izquierda) cuando jugaba en Recoleta, en un partido ante Libertad.

La Selección Paraguaya de Fútbol comunicó este viernes la convocatoria de urgencia del mediocampista paraguayo Lucas Romero, actualmente en Universidad de Chile del fútbol trasandino.

Este llamado se da debido a la baja de Andrés Cubas, del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer, quien sufrió una lesión y no estará disponible.

Vale recordar que Romero ya fue citado el año pasado por Alfaro cuando militaba en el Deportivo Recoleta.

La Albirroja medirá primero a Grecia, el viernes 27 de marzo, desde las 16:00 en Atenas, mientras que el segundo compromiso será contra Marruecos, el martes 31, desde las 15:00, en Lens, Francia.

Albirroja Lucas Romero Gustavo Alfaro
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