20 abr. 2026
Tenis

Debut con victoria de Vallejo en Madrid

El tenista paraguayo se impuso al local Martínez, en su estreno en la qualy del M1000 madrileño.

Abril 20, 2026 04:30 p. m. • 
Por Redacción D10
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Daniel Vallejo ganó en su primer juego en Madrid.

Foto: Gentileza

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo ganó en su debut, en la qualy en el Masters 1000 de Madrid, España. Vallejo se impuso al local Pedro Martínez por 6-3 y 6-1.

Este martes 21 choca con el portugués Henrique Rocha en la ronda 2 desde las 8:30. El paraguayo busca superar la ronda de qualy e instarse en el cuadro principal de la prestigiosa competición en el inicio de su gira europea, pensando en llegar en buena forma física al Abierto de Roland Garros.

Rocha derrotó a Jan Choinski 7-6(5), 6-7(5), 7-5 para llegar a la última ronda clasificatoria en Madrid, donde está haciendo su debut en un Masters 1000. El partido fue una verdadera batalla, que se extendió por 2 horas y 55 minutos.

PREMIOS. El Abierto de Madrid, que se disputará del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica (Madrid), repartirá 16.059.300 de euros en premios, 351.300 más que en 2025, a partes iguales entre el torneo masculino (ATP) y el femenino (WTA), 8.029.650 para cada categoría.

El Masters 1000 de la capital acogerá en sus pistas de tierra batida 48 jugadores en la previa del masculino; 43 de ellos con acceso directo y cinco ‘wild cards’.

En el formato individual habrá 128 jugadores divididos en 32 cabezas de serie, 79 por ranking de acceso directo, 12 procedentes de la previa y cinco ‘wild cards’, entre las que figuran los nombres de los españoles Rafa Jódar, Martín Landaluce y Pablo Carreño. En dobles habrá 32 parejas, en las que 29 de ellas tendrán acceso directo, y tres ‘wild cards’.

En cuanto al WTA Tour, la previa tendrá 48 jugadoras. La individual contará con 148 profesionales repartidas en 96 jugadoras, 32 cabezas de serie, 12 de la previa y ocho ‘wild cards'; la española Paula Badosa o la estadounidense Venus Williams -la hermana mayor de Serena- son dos de las beneficiadas. Por otro lado, los dobles estarán formados por 32 parejas y tres ‘wild cards’.

En total, 40.000 pelotas, 20.000 en el cuadro masculino y 20.000 en el femenino, serán utilizadas a lo largo del torneo, repartidas en 5.000 botes de cuatro bolas cada una, mientras que los profesionales también contarán con 3.500 toallas de pista y 2.000 de ducha.

En cuanto al personal del torneo, el conjunto arbitral del ATP sumará un supervisor más respecto al año anterior con un total de cuatro, Hans-Juergen Ochs, Cedric Mourier, Nacho Forcadell y Andreas Egli; mientras que en el WTA Mariana Alves, Kerrilyn Cramer, Madison Shoemaker repetirán como supervisoras y se sumarán Damian Steiner y Sheetal Iyer como novedad al equipo.

El Abierto de Madrid también tendrá cuatro jueces árbitros -uno más que en 2025-; un jefe de árbitro; 14 jueces de silla ATP y WTA; 34 jueces de línea; seis jefes de recogepelotas; 250 niños recogepelotas (30 más que en 2025) y 30 adultos, repartidos en 15 hombres y 15 mujeres.

Al frente del Masters 1000 de Madrid, la extenista Garbiñe Muguruza se incorporó a la codirección en esta edición junto a Feliciano López, quien aseguró a EFE que ella es una persona ideal para el personal por su “conocimiento espectacular” del mundo del tenis, porque le “encanta el torneo de Madrid” y que, al estar “recientemente retirada”, también les va a ayudar mucho a “conectar con las jugadoras”.

La capital española acogerá durante dos semanas una de las citas más importantes de la temporada de arcilla en su vigesimocuarta edición, con la presencia del italiano Jannik Sinner en duda pero con el español Carlos Alcaraz o la bielorrusa Aryna Sabalenka en las listas. Feliciano apuntó que le gustaría ver una final “Sinner-Alcaraz”, un duelo ya histórico que Madrid todavía no ha presenciado.

Tenis Daniel Vallejo Madrid
Redacción D10
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