Luis Suárez sentencia el triunfo del Sporting contra el Brujas

El internacional colombiano Luis Suárez sentenció con su gol, el segundo de los tres que logró su equipo, la victoria del Sporting de Portugal por 3-0 frente al Brujas en la fase de la Liga de Campeones que le mantiene entre los ocho primeros de la clasificación.

Tras empatar ante el Barcelona (3-3), el Brujas intentó presionar al Sporting desde el principio, pero acabó cediendo demasiado espacio para beneficio del vigente campeón de Portugal, que se adelantó en el marcador con goles en los minutos 24 y 31.

El primer tanto surgió de una jugada iniciada por el mozambiqueño Geny Catamo, que recorrió la banda derecha prácticamente sin oposición y disparó dentro del área para que el portero Jackers defendiera, pero Geovany Quenda aprovechó el rebote para hacer gol.

Poco después, Catamo volvió a aprovechar el espacio concedido por el Brujas con un pase a Suárez, quien con un remate picado frente al portero belga anotó el segundo tanto.

En el Brujas, el portugués Carlos Forbs -protagonista ante el Barça con un doblete y una asistencia- fue de nuevo el pilar del ataque belga, pero el uruguayo Maxi Araújo neutralizó los intentos del excanterano del Sporting en los primeros 45 minutos.

La segunda mitad comenzó con un disparo al poste de Suárez y un Brujas con mayor control del balón, con el defensa internacional ecuatoriano Joel Ordóñez muy participativo en la construcción de los suyos desde atrás.

A contracorriente, el Sporting marcó el tercer gol gracias al exbarcelonista Francisco Trincão, quien remató en el centro del área tras un pase de Quenda y ahondó la ventaja de los verdiblancos en un partido que se les empezaba a complicar.

El equipo portugués consigue así su tercera victoria en esta ‘Champions’, donde en la próxima jornada visitará al Bayern de Múnich, mientras que los belgas suman su tercera derrota y en el próximo partido se medirán en casa al Arsenal de Mikel Arteta.

- Ficha Técnica:

3 - Sporting de Portugal: Silva, Araújo (Reis, min.86), Inácio, Diomande, Fresneda, Hjulmand, Simões (Morita, min.63); Quenda (Alisson, min.76), Trincão, Catamo (Blopa, min.76), Suárez (Ribeiro, min.86).

0 - Club Brujas: Jackers, Seys (Romero, min.81), Mechele, Ordoñez, Siquet (Spileers, min.81), Onyedika, Vanaken, Stankovic (Diakhon, min.74); Tzolis, Vermant (Tresoldi, min.61), Forbs (Vetlesen, min.74).

Goles: 1-0: Quenda, m.24; 2-0: Suárez, min.31; 3-0: Trincão, min.70.

Árbitro: Tobias Stieler (ALE). Mostró la tarjeta amarilla a Hjulmand, del Sporting, y a Onyedika, Tzolis y a Seys, del Brujas.

Incidencias: Partido de la fase regular de la Liga de Campeones disputado en el Estadio de Alvalade de Lisboa ante 41.634 espectadores. EFE