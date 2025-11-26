26 nov. 2025
Fútbol Internacional

El Liverpool cae con estrépito ante el PSV

El Liverpool cayó con estrépito este miércoles ante el PSV (1-4), en la quinta jornada de la Liga de Campeones, y continúa con la mala racha de resultados tras haber perdido ocho encuentros de los últimos once partidos.

Noviembre 26, 2025 07:51 p. m. • 
Por Redacción D10
UEFA Champions League - Liverpool vs PSV Eindhoven

Dominik Szoboszlai lamenta la derrota del Liverpool.

Foto: ADAM VAUGHAN/EFE

Los de Arne Slot, que llegaban tras caer ante el Nottigham Forest en Premier League, donde ocupan la duodécima posición, se vieron superados por el cuadro neerlandés, que se adelantó en el marcador en el minuto seis después de que Ivan Perisic transformará un penalti ante Giorgi Mamardashvili, que era titular ante la baja de última hora de Allison.

El árbitro español Hernández Hernández concedió la pena máxima tras una mano clamorosa del central Van Dijk, que protestó una falta previa que no existió.

Después del gol, los locales reaccionaron y consiguieron empatar el duelo diez minutos después.

Cody Gakpo, el jugador más destacado del Liverpool, encaró a su defensor y su disparo se topó con Matej Kovar, que, tras la parada, dejó el esférico en el área para que Dominik Szoboszlai rematase a placer.

Con el gol, los ‘reds’ dieron un paso adelante, aunque estuvieron a punto de volver a ir abajo en el marcado, pero el gol de Yarek, ex del Valencia, fue anulado por fuera de juego.

Hugo Ekitike, que posteriormente se fue lesionado en la segunda parte, se encontró con Kovar hasta en dos ocasiones y Van Dijk mandó el balón al larguero tras un saque de esquina.

Antes del descanso, el francés pudo adelantar a los suyos, pero volvió a toparse con el guardameta del PSV.

En la segunda parte, los visitantes comenzaron mejor y el marroquí Ismael Saibari avisó de lo que iba a ocurrir con dos disparos que blocó Mamardashvili.

En el minuto 26, Mauro Junior avanzó sin oposición en campo contrario y filtró un pase entre líneas para que Guus Til definiera con calidad ante el meta georgiano.

Los neerlandeses, a pesar de ir por delante en el marcador, siguieron atacando y no se replegaron atrás.

Arne Slot buscó cambiar la dinámica del encuentro y dio entrada a Alexander Isak por la lesión de Ekitike, aunque el sueco no tuvo repercusión.

La sustitución tuvo el efecto, ya que apenas unos minutos después, Couhaib Driouech sentenció el encuentro al aprovechar un rebote en el área tras un disparo al palo.

El Liverpool pudo recortar distancias por medio de Federico Chiesa, pero sus tres disparos se fueron desviados, y ya en el descuento, Driouech completó la goleada.

A falta de tres jornadas, el PSV se queda con ocho puntos, mientras que el Liverpool se mantiene con nueve unidades.

- Ficha técnica:

1 - Liverpool: Mamardashvili; Jones, Konaté (Chiesa, m.76), Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike (Isak, m.61).

4 - PSV: Kovar, Dest, Schouten, Yarek, Salah-Eddine, Mauro Jr, Saibari, Veerman, Man (Bajraktarevic, m.89), Til (Pepi, m.69), Perisic (Driouech, m.69).

Goles: 0-1. Perisic, m.6; 1-1. Szoboszlai, m.16; 1-2. Til, m.56; 1-3. Driouech, m.73; 1-4. Driouech, m.90+1.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España). Mostró tarjeta amarilla a Van Dijk (m.17)

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones disputado en Anfield (Liverpool). EFE

jpa/apa

Redacción D10
