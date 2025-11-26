26 nov. 2025
El Arsenal somete al Bayern

Quién le hubiera dicho al Arsenal no hace tanto que sometería con tanta superioridad al Bayern Múnich, su bestia negra en Europa en la última década.

Noviembre 26, 2025 08:09 p. m. 
Redacción D10
aeef88c3da68308ece91c9e668f20b282a59b726.jpg

Jugadores del Arsenal celebran un gol ante el Bayern.

Foto: EFE

Y quién les diría que casi se les quedaría corto el 3-1 que endosaron a los bávaros, para la exhibición de poderío de los de Mikel Arteta que se quedan como el único equipo de la Champions League que ha ganado sus cinco partidos.

Ni un Manuel Neuer a camino entre la vitola de salvador y sus errores, ni la aparición del jovencísimo Lennart Karl aplacaron a un Arsenal que está empeñado en vestirse de favorito en esta Champions League, el título que añoran sus vitrinas.

Con los goles de Jurrien Timber, a balón parado, cómo no, el estreno de Noni Madueke y la sentencia de Martinelli, los de Arteta sometieron al Bayern y virtualmente firman su presencia en los octavos de final del torneo.

El 3-1 seguramente no refleje la superioridad ‘Gunner’, sobre todo en una segunda parte plagada de ocasiones para ellos. Los primeros 45 minutos fueron mucho más tácticos y precisos, con un gol para cada lado. Timber aprovechó un córner de Bukayo Saka para el duodécimo gol a balón parado de los de Arteta este año, mientras que Karl castigó un balón a la espalda de la defensa del Arsenal. Kimmich dirigió un balón preciso desde cuarenta metros, Gnbary lo descargó y de primeras Karl, de 17 años, lo mandó a la red. Primer gol que recibe David Raya en esta Champions. Han tenido que pasar 380 minutos para ello.

Llegada la segunda parte, el Arsenal lo hizo todo para ganar. Bukayo Saka, Mikel Merino, Mosquera y Declan Rice, en un mano a mano sacado por Neuer que recordó a los mejores tiempos del alemán, lo rozaron, pero fue Madueke, que había entrado por el lesionado Leandro Trossard el que rompió la igualdad.

Con el Bayern metido atrás, Riccardo Calafiori puso un centro fuerte al segundo palo al que no llegó Merino, pero sí Madueke para firmar su primer tanto con la camiseta del Arsenal.

Cuando buscaban los bávaros el empate, un balón largo de Eberechi Eze supuso la sentencia. Martinelli salió a la carrera, se acomodó el control para salvar la salida kamikaze de Neuer y marcó a puerta vacía.

Qué manera de sellar una victoria y de quedarse como el líder de esta Champions y como el único equipo que firma un pleno de victorias en la competición. Los ‘Gunners’ suman quince puntos, cinco más que el noveno, y han marcado catorce goles y recibido solo uno en contra.

Los aficionados del Arsenal le terminaron cantando a Harry Kane, exjugador del Tottenham: “Harry, ¿cuál es el resultado?”, mientras que uno de los más optimistas se marchó gritándole a la tribuna de prensa: “fácil, muy fácil, líderes”.

El Bayern, pese a la derrota, está cuarto, con doce unidades, por lo que su clasificación sigue a tiro. Tienen que jugar aún contra Sporting de Portugal, Royale Union y PSV. Al Arsenal le queda el Brujas, Inter de Milán y el Kairat Almaty.

- Ficha técnica:

3 - Arsenal: Raya; Timber (White, m.81), Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly (Calafiori, m.68); Zubimendi, Rice, Eze (Odegaard, m.81); Saka (Martinelli, m.68), Trossard (Madueke, m.38) y Merino.

1 - Bayern de Múnich: Neuer; Laimer (Bischof, m.72), Upamecano (Kim, m.81), Tah, Stanisic; Kimmich (Goretzka, m.82), Pavlovic, Karl (Guerreiro, m.82); Olise, Gnabry (Jackson, m.72) y Kane.

Goles: 1-0. Timber, m.22, 1-1. Karl, m.32, 2-1. Madueke, m.69 y 3-1. Martinelli, m.76.

Árbitro: Marco Guida (Italia) amonestó a Arteta (m.43, fuera del campo), Saliba (m.74) y Merino (m.80) por parte del Arsenal y a Upamecano (m.23), Laimer (m.43) y Kompany (m.59, fuera del campo) por parte del Bayern de Múnich.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Emirates Stadium (Londres). EFE

Redacción D10
