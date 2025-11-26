26 nov. 2025
Fútbol Internacional

El Atalanta entierra al Eintracht en escasos cinco minutos

El Atalanta goleó este miércoles a domicilio al Eintracht Fráncfort por 0-3, con tres goles marcados entre el minuto 60 y el 65 en un partido en el que ya antes se había mostrado superior y había tenido las mejores posibilidades de marcar.

Noviembre 26, 2025 08:04 p. m. • 
Por Redacción D10
UEFA Champions League - Eintracht Frankfurt vs Atalanta

Jugadores del Atalanta celebran un gol en Alemania.

Foto: RONALD WITTEK/EFE

El Eintracht sólo tuvo el primer cuarto de hora, con algunas llegadas, entre ellas un remate de Chaibi en el minuto 11 desde buena posición pero demasiado débil y falto de colocación y un cabezazo del capitán Robin Koch en el 15 tras un saque de esquina cobrado en corto.

Después, el Atalanta logró adueñarse de la pelota y ponerla en la mitad contraria y crear las dos ocasiones más claras de la primera parte con dos remates a los postes, el primero de Lookamnn y el segundo de Scamacca, con escasos segundos de diferencia en el minuto 35.

En un partido marcado por la táctica, en la que los dos equipos procuraban ante todo no dar ventajas y no correr riesgos, el Eintracht pudo darse por satisfecho con irse al descanso con el 0-0 en el marcador.

Aunque en el 50, el Eintracht tuvo una buena llegada, con un remate bloqueado a saque de esquina de Jonathan Burkhardt, la tendencia siendo la misma que se había visto durante buena parte del primer tiempo.

El Atalanta tenía más del partido y en el 60 un centro de De Ketealere encontró a Lookmann completamente sólo en el segundo poste que aprovechó para marcar con un remate de primera.

El Eintracht no se había acabado de recuperar del gol de Lookmann cuando llegó el segundo, marcado por Ederson en una jugada que se inició con una pérdida de balón en el centro del campo.

El Eintracht se descompuso por completo y el Atalanta aprovechó el momento. De Ketelaere marcó el tercero en el minuto 65. En apenas cinco minutos, el partido había quedado liquidado.

- Ficha técnica:

0 - Eintracht: Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud (Skhiri, m.70); Götze (Batshuayi, m.70), Chaibi; Doan (Bahi, m.79), Burkhard (Bahoya, m.59), Knauff (Buta, m.79).

3 - Atalanta: Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti (kolasinac, m.74), Bellanova, Ederson (Muhsa, m.70), De Roon, Zapacosta (Zalewski, m.70); De Ketelaere, Scamacca (Kristovic, m.70), Lookmann (Sulemana, m.82).

Goles: 0-1, m.60: Lookmann; 0-2, m.62: Ederson; 0-3, m.65: De Ketelaere.

Árbitro: Christopher Kavanagh (Inglaterra). No mostró tarjetas.

Incidencias: partido de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en el Deutsche Bank Park de Fráncfort. EFE

