Confirman lesión de Julio Enciso

Lo que se temía se termina confirmando este sábado por la mañana. Julio Enciso sufrió una lesión muscular que podría incluso hacer que se pierda la Copa del Mundo con la Selección Paraguaya.

La Joya tuvo que abandonar el campo de juego en el amistoso ante Nicaragua a los 25 minutos de la primera parte en camilla y con lágrimas en los ojos. Algo que dejó en vilo a todo el país a una semana del debut en la Copa del Mundo ante Estados Unidos.

Gustavo Alfaro confirmó en conferencia de prensa luego del partido que a la Joya se le practicaría una resonancia magnética para conocer el alcance de su lesión. Y los resultados no fueron los esperados.

Este sábado por la mañana se dio a conocer que Enciso sufrió una rotura fibrilar en el muslo derecho. A la Joya se le realizará un nuevo estudio para determinar la magnitud de la lesión en milímetros y si podría perderse la Copa del Mundo o retornar para las instancias del mata mata.