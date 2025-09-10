Confirman días y horas de los cruces de la 27

Se trata de Rubio Ñu, el equipo de Héctor Mareco que le saca 10 puntos al 12 de Junio (VH) y San Lorenzo, ambos con 43 unidades. Al Albiverde le bastará una victoria para confirmar su retorno a Primera División después de 9 años.

Para confirmar esta posibilidad tendrá que medir antes a Carapeguá, este domingo, desde las 10:00, en La Arboleda. Mientras que ese mismo día Capiatá (47) recibirá a Fernando de la Mora, en el Erico Galeano.

CIFRA. 15 partidos ganados tiene Rubio Ñu en el Torneo Intermedia de 26 jugados. Ha marcado 40 goles y le anotaron 18.