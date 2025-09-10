10 sept. 2025
Confirman días y horas de los cruces de la 27

Septiembre 10, 2025 07:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Albiverde_62964406.jpg

Chance de ascenso. El Albiverde recibirá al Potro, en su casa.

Se trata de Rubio Ñu, el equipo de Héctor Mareco que le saca 10 puntos al 12 de Junio (VH) y San Lorenzo, ambos con 43 unidades. Al Albiverde le bastará una victoria para confirmar su retorno a Primera División después de 9 años.

Para confirmar esta posibilidad tendrá que medir antes a Carapeguá, este domingo, desde las 10:00, en La Arboleda. Mientras que ese mismo día Capiatá (47) recibirá a Fernando de la Mora, en el Erico Galeano.

CIFRA. 15 partidos ganados tiene Rubio Ñu en el Torneo Intermedia de 26 jugados. Ha marcado 40 goles y le anotaron 18.

Intermedia Fútbol paraguayo
Redacción D10
