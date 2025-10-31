31 oct. 2025
Copa Sudamericana

Confirmado: el Defensores albergará la final de la Sudamericana

Este viernes, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que el estadio ueno Defensores del Chaco será sede de la final de la Copa Sudamericana 2025.

Octubre 31, 2025 07:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Defensores del Chaco

El Defensores del Chaco será sede de una gran fiesta.

Foto: Gentileza - Defensores del Chaco

El ueno Defensores del Chaco albergará la final de la Copa Sudamericana 2025 que la jugarán Lanús y Atlético Mineiro, el próximo 22 de noviembre. La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó la sede este viernes.

Esta será la primera final de este certamen que se vivirá en el mítico estadio de Asunción a partir de las 17:00 de esa jornada. El ueno Defensores del Chaco, un escenario histórico del fútbol sudamericano, ya acogió finales de Copa Libertadores y de Copa América.

Además, será la tercera ocasión que la ciudad recibirá un evento de esta magnitud ya que anteriormente el ueno La Nueva Olla fue escenario en 2019, cuando se midieron Independiente del Valle y Colón, y en 2024, con el Racing vs. Cruzeiro.

Copa Sudamericana Atlético Mineiro Lanús
Redacción D10
