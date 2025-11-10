10 nov. 2025
Selección Paraguaya

Confianza plena tras el triunfo en el Mundial

La Selección Paraguaya venció 2-1 a Panamá y se posicionó con chances de avanzar de ronda en el Mundial Sub 17 de Catar 2025.

Noviembre 10, 2025 10:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Mariano Uglessich, técnico de la Selección Paraguaya Sub 17.

Pedro Villalba, electo el mejor jugador del partido ante los centroamericanos, expuso tras el triunfo: “Feliz por el premio, y gracias a ese esfuerzo pudimos conseguir una victoria clave”.

El albirrojo además apuntó acerca de lo que se viene: “Vamos a salir a ganar, no hay otro camino, queremos seguir en competencia y el compromiso que se viene es una final para nosotros”.

Por su parte, Carlos Franco analizó lo que dejó el segundo juego a lo que enfatizó: “Agarrando confianza, y eso colabora en mi rendimiento individual y para sumar a lo colectivo”.

El próximo juego ante Irlanda será clave a lo que el futbolista aseguró: “Tenemos la fe puesta en seguir creciendo; este grupo va por más y el próximo paso es sellar la clasificación”.

El equipo albirrojo que dirige Uglessich mide en la fecha 3 a Irlanda mañana desde las 10:30 en la cancha 5 del Aspire Zone de Doha y ganando avanza de ronda.

Redacción D10
