Confianza plena en el grupo de la Albirroja

El atacante Diego González, que fue citado por primera vez, expuso: “Significa un montón ser parte del grupo, es un sueño cumplido para mí y para toda mi familia. Venía trabajando para eso y se me dio”, agregando: “Espero que estos amistosos y este llamado sean muy importantes para el crecimiento de mi carrera, estoy en un buen momento y espero seguir así”. A su vez, el mediocampista Braian Ojeda señaló: “El grupo creció mucho. Somos unidos, pero esta vez estamos más unidos que nunca.

Estamos estirando todos juntos: todos los que ya estaban, los que no están ahora. Esto es un grupo grande. Todo suma y todos juntos nos iremos al Mundial”, remarcando: “Tenemos que estar listos, tenemos que estar para grandes cosas, no nos iremos a participar”.