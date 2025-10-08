08 oct. 2025
Confianza plena en el grupo de la Albirroja

La Selección Paraguaya Absoluta trabaja en Japón, de cara al amistoso del viernes 10 ante en el equipo local (07:20).

Octubre 08, 2025 08:23 a. m. • 
Por Redacción D10
Se apuntan. Diego González y Braian Ojeda, en Japón.

El atacante Diego González, que fue citado por primera vez, expuso: “Significa un montón ser parte del grupo, es un sueño cumplido para mí y para toda mi familia. Venía trabajando para eso y se me dio”, agregando: “Espero que estos amistosos y este llamado sean muy importantes para el crecimiento de mi carrera, estoy en un buen momento y espero seguir así”. A su vez, el mediocampista Braian Ojeda señaló: “El grupo creció mucho. Somos unidos, pero esta vez estamos más unidos que nunca.

Estamos estirando todos juntos: todos los que ya estaban, los que no están ahora. Esto es un grupo grande. Todo suma y todos juntos nos iremos al Mundial”, remarcando: “Tenemos que estar listos, tenemos que estar para grandes cosas, no nos iremos a participar”.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Selección Paraguaya
Paraguay se moviliza en Japón
Sin Ramón Sosa, la Selección Paraguaya Absoluta se instaló en continente asiático para iniciar con los trabajos de preparación de cara a los amistosos por la Fecha FIFA que animará ante Japón y Corea.
Octubre 07, 2025 08:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Ramón Sosa, fuera de la gira asiática
El ofensivo paraguayo Ramón Sosa quedó fuera de la gira asiática que realizará la Selección Paraguaya. El jugador quedó al margen debido a una lesión sufrida al servicio del Palmeiras.
Octubre 06, 2025 08:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Selección Paraguaya
Son los albirrojos adelantados
La Selección Paraguaya de Fútbol, que sostendrá un par de amistoso en tierras asiáticas, ya tiene a sus primeros adelantados en Japón. El martes tendrá su primera movilización.
Octubre 06, 2025 10:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Los llamados por Alfaro: Diego León y Diego González, novedades
Con Diego León y Diego González como principales novedades, salió este viernes la lista de convocados a la Selección Paraguaya. La Albirroja de Gustavo Alfaro afrontará amistosos ante Japón y Corea del Sur.
Octubre 03, 2025 04:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay Sub 17
Selección Paraguaya
El camino de la Albirroja en el Mundial Sub 17
Paraguay competirá en noviembre en el Mundial de Catar, con el nuevo formato de los 48 equipos.
Octubre 02, 2025 07:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Padre de Enso cuestiona la línea arbitral
José González, padre de Enso, conversó con Radio Monumental 1080 AM y tuvo una opinión crítica respecto al arbitraje del Mundial Sub 20.
Octubre 01, 2025 12:28 p. m.
 · 
Redacción D10
