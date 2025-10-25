Con un solo desafío por delante

Jorge Bava, entrenador del Ciclón, explicó con respecto a la derrota: “Para mí era un objetivo claro, y no lo tenemos, así que bueno, apelar a lo anímico, no se pudo ganar, punto, no hay excusa de eso, ahora con toda la fuerza, toda la energía para afrontar el otro desafío, la otra meta que nos habíamos puesto en este club cuando llegamos”.

El entrenador uruguayo además planteó: “Es sabido que vinimos a un club que obviamente es grande, tiene que ganar todo lo que se le presente, ahora apuntar al otro frente que es importantísimo también, hay que apelar a mejorar, pero sobre todo a esa rebeldía de que nos tiene que doler lo que pasó hoy, como para aprender de eso y poder hacernos con el título de liga, que es otro objetivo importante que tenemos”.

Bava también expuso: “Se vienen partidos importantes, definitorios, y tenemos que estar bien en todos los sitios, tanto en lo futbolístico, en lo físico, en lo anímico, y no revertir esto, porque esto ya está. Ya está enterrado y hay que ir por el otro objetivo que nos trazamos”.