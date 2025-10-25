25 oct. 2025
Con un solo desafío por delante

Cerro Porteño frustró otro año al quedar fuera en cuartos de final de la Copa Paraguay, con su eliminación ante General Caballero por penales y ahora solo queda el torneo Clausura.

Octubre 25, 2025 01:55 a. m. • 
Por Redacción D10
G3ZmZ4kWcAAgYjQ.jpg

Juan Manuel Iturbe, figura de Cerro Porteño.

@ccp1912oficial

Jorge Bava, entrenador del Ciclón, explicó con respecto a la derrota: “Para mí era un objetivo claro, y no lo tenemos, así que bueno, apelar a lo anímico, no se pudo ganar, punto, no hay excusa de eso, ahora con toda la fuerza, toda la energía para afrontar el otro desafío, la otra meta que nos habíamos puesto en este club cuando llegamos”.

El entrenador uruguayo además planteó: “Es sabido que vinimos a un club que obviamente es grande, tiene que ganar todo lo que se le presente, ahora apuntar al otro frente que es importantísimo también, hay que apelar a mejorar, pero sobre todo a esa rebeldía de que nos tiene que doler lo que pasó hoy, como para aprender de eso y poder hacernos con el título de liga, que es otro objetivo importante que tenemos”.

Bava también expuso: “Se vienen partidos importantes, definitorios, y tenemos que estar bien en todos los sitios, tanto en lo futbolístico, en lo físico, en lo anímico, y no revertir esto, porque esto ya está. Ya está enterrado y hay que ir por el otro objetivo que nos trazamos”.

Cerro Porteño Torneo Clausura Copa Paraguay
Redacción D10
