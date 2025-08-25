Con mejoras viales e infraestructura Itapúa está lista para recibir el Rally

Por Antonio Rolín - Corresponsal en Itapúa

En ese sentido, desde este domingo pilotos de élite mundial están calibrando motores con las pruebas libres de caras a la cita mundialista que se desarrolla del 28 al 31 de agosto.

En total son 13 los municipios de Itapúa involucrados en la realización del WRC Ueno Rally del Paraguay, ellos son: Encarnación, Carmen del Paraná, General Artigas, San Juan del Paraná, Coronel Bogado, Fram, Cambyretá, Capitán Miranda, Nueva Alborada, Trinidad, Hohenaú, Obligado y Bella Vista, donde el trabajo de hombres y máquinas ha trascendido lo habitual para poner a punto de los tramos mundialistas.

En ese sentido, fueron varias las acciones y trabajos ejecutados como parte de los preparativos para el World Rally Championship (WRC), como mejoras viales, pavimentación, accesos estratégicos, puentes y otros, que fueron inspeccionados por la titular del MOPC y su equipo técnico, junto a autoridades locales y representantes de la organización del WRC.

No se trata únicamente de arreglo de caminos, sino del compromiso y pasión que late al ritmo del sueño de los pilotos- como de todos los itapuenses; que por primera vez en la historia verán pasar por sus coloradas tierras y encantadores paisajes- a los mejores autos y corredores del mundo.

La población aguarda con gran expectativa el evento y todos coinciden que será un espectáculo sin precedentes, donde la velocidad y la emoción se abrazará con la hospitalidad inigualable del crisol de razas que habita en la región.

Con alegría y orgullo, Itapúa abre sus puertas para que Paraguay y el mundo entero vivan una experiencia inolvidable en la tierra roja de oportunidades.

Al respecto, la ministra de Obras Públicas Ing. Claudia Centurión destacó que las intervenciones buscan garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la competencia, además de dejar un legado de infraestructura para las localidades de Itapúa.

“Estamos verificando puentes, caminos y todos los puntos solicitados para que la gente pueda disfrutar estos días de intensa actividad del deporte motor. Hemos avanzado en todo lo que se necesita para que todo esté a punto para el inicio del Rally”, afirmó.

Entre los trabajos realizados resalta el mantenimiento de caminos rurales, reparación de tramos estratégicos, instalación de señalización en puntos claves del circuito, además del acondicionamiento del parque de servicios del Sambódromo de Encarnación, entre otros.

Por otra parte, la titular del MOPC resaltó que estas acciones coordinadas con los municipios y la organización del WRC generan beneficios permanentes para los pobladores.

“Todas las tareas fueron encaminadas conforme a un cronograma de trabajo. Estamos listos para recibir a competidores y visitantes, y mostrar lo mejor de Itapúa y del Paraguay”, concluyó.

Por su parte, el CEO del WRC Rally del Paraguay, César Marsal, agradeció el apoyo brindado por el MOPC y reconoció que se han cumplido con todas las recomendaciones.

“Agradecemos el acompañamiento y soporte que nos ha brindado el MOPC, terminamos en tiempo y forma toda la ruta prometida, así que esto va a dejar un legado en el Paraguay y esperemos que este legado sea fortalecido día a día”, indico.