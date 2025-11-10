10 nov. 2025
Selección Paraguaya

Con la mira hacia el Norte

La Albirroja comienza este lunes con los trabajos de preparación, apuntando a los juegos amistosos que animará ante las selecciones de Estados Unidos y México.

Noviembre 10, 2025 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, técnico argentino de la Selección Paraguaya.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya comienza hoy con los trabajos de preparación, apuntando al Norte del continente, en los juegos que animará ante las selecciones de Estados Unidos y México, como parte de la preparación para la disputa de la Copa Mundial del 2026.

El grupo se reúne en el campo de la Universidad de Delaware de la ciudad de Newark, en donde cumplirá su rutina de entrenamiento hasta el sábado 15, día en que enfrentará a Estados Unidos en el Subaru Park, en Chester, Pensilvania desde las 19:00.

El viernes 14, el entrenador Gustavo Alfaro brindará una conferencia de prensa, en donde podría adelantar detalles del equipo para la primera prueba amistosa.

Tras el juego ante los estadounidenses, el grupo viajará con destino a San Antonio, Texas, para afrontar su segundo juego ante México, marcado para el martes 18 desde las 22:30 en el estadio Alamodome.

Con estos juegos, la Selección Paraguaya Absoluta cerrará la temporada 2025, año en que consiguió sellar su regreso a la Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia.

Previamente a estos últimos amistosos, el grupo había cumplido una gira por Asia, en donde consiguió un empate 2-2 frente a la selección de Japón y cedió por 2-0 contra Corea del Sur.

En el horizonte queda lo que ocurrirá en Washington, el próximo 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo del Mundial del 2026, para conocer a los rivales en fase de grupos de la Albirroja, apuntando a cerrar también amistosos para los seis meses que quedan para el Mundial.

La Albirroja Absoluta trabaja de cara a los amistosos que animará ante Estados Unidos y México, pensando en el Mundial del 2026.

Redacción D10
