Con el objetivo claro

Olimpia disfruta de su momento, luego de ganar el primer clásico del año y posicionarse en la zona alta del Apertura. En diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Rodrigo Coto Nogués valoró el esfuerzo del grupo.

“Fue un partido trabado y estudiado, nadie quería cometer errores aunque hubo algunos, pero tras recibir el golpe, Richard (Ortiz) demostró por qué es el capitán, ya que sacó adelante al grupo al hacerse cargo del error y empujar al equipo; se encargó de transmitir esa mística”, puntualizó el mandamás franjeado.

Acerca de puntos claves, el joven dirigente apuntó: “Contento con el nivel de Javier Domínguez, era nuestra apuesta y lo habíamos cerrado en septiembre del año pasado, ya lo queríamos para el torneo pasado, pero no pudimos cerrar, ya que el 2 de Mayo lo quería para su torneo; pero ahora se pudo dar y demostró en estos primeros juegos estar a la altura ya que fue nuestra primera gran apuesta”. Añadió que “Derlis (González) está recuperando su mejor versión y me pone muy contento por él, está llegando a los goles y aportando al grupo; Marino (Arzamendia) está cumpliendo muy bien y no salimos en ningún momento a buscar un arquero y Benedetto (Darío) demostró lo que puede dar y la calidad que tiene”.

También refirió que “estamos encontrando el camino, enderezando el barco, tuvimos un arranque de año no muy alegre, pero con el correr de los partidos estamos consiguiendo levantar el nivel; tenemos un objetivo que es ser protagonistas siempre como manda la historia del club”. Nogués se mostró preocupado por la lesión del defensor Junior Barreto: “Esperemos que no sea nada grave”.

Sin muchos viajes

Olimpia debe viajar a Mallorquín para su juego del sábado 1 de marzo ante General Caballero. Coto Nogués aseguró que busca mantener al grupo sin muchos viajes, a lo que planteó: “Para el juego ante el 2 de Mayo de la octava fecha vamos a definir en los próximos días si jugamos en Itauguá o en Encarnación, no queremos hacerle viajar mucho al plantel. En principio se va a cerrar el Defensores unos días, así que la primera opción sería jugar en Itauguá”.