Encarnación vibra: Rally, corso y concierto con Tierra Adentro e Indio Rubio en inauguración

Encarnación se prepara para recibir a miles de fanáticos del automovilismo con una jornada que combinará deporte, cultura y entretenimiento. El jueves 28 de agosto, en el Centro Cívico —ubicado junto al parque de servicios— se realizará la largada simbólica del Rally del Paraguay, uno de los momentos más esperados de la competencia mundial.

Los portones se abrirán desde las 15:00, mientras que el acto oficial arrancará a las 17:00. El programa incluye la participación de DJ Indio Rubio, un show especial del corso encarnaceno, una sesión de firma de autógrafos con los pilotos y la presentación oficial de los 47 autos inscriptos: 24 internacionales y 23 nacionales. El cierre de la jornada estará a cargo del grupo musical Tierra Adentro, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales.

Fan Zone

En paralelo, los visitantes podrán disfrutar de la Fan Zone, un espacio habilitado del 27 al 30 de agosto, de 08:00 a 22:00, que ofrecerá experiencias interactivas, exhibición de autos y equipos, activaciones de marcas, un Food Park y shows en vivo. Entre los atractivos confirmados se destaca el concierto de Villagrán Bolaños el viernes 29, además de entrevistas abiertas con los tres mejores pilotos de cada jornada. Asimismo, una pantalla gigante transmitirá las carreras en tiempo real.

El acceso a la Fan Zone tendrá un costo de Gs. 20.000 por día, con entradas disponibles a través de la plataforma Tuti.

Con esta propuesta, Encarnación se consolida como uno de los epicentros del Rally del Paraguay, ofreciendo no solo deporte de primer nivel, sino también un ambiente festivo que reunirá a competidores, turistas y familias en torno a una experiencia inolvidable.