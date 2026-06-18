18 jun. 2026
Selección Paraguaya

Con dos posibles variantes

Prepara el plan. Paraguay tendría dos cambios. Están para arrancar Matías Galarza e Isidro Pitta.

Junio 18, 2026 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
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Opción. El volante Matías Galarza está para arrancar de titular ante Turquía en partido que la Albirroja debe ganar sí o sí.

Foto: Prensa - APF

La Selección Paraguaya se apresta para lo que será su segundo compromiso en el Grupo D de la Copa del Mundo 2026. El rival de turno será el representativo de Turquía, este sábado, desde las 00:00, en Santa Clara, California.

Luego del duro tropiezo ante los Estados Unidos por el marcador de 4-1 en la primera fecha, el entrenador Gustavo Alfaro prepara dos variantes para este encuentro decisivo.

En mitad de cancha está para ingresar Matías Galarza en reemplazo de Damián Bobadilla, mientras que en la delantera el elegido sería el ofensivo Isidro Pitta, en sustituto de Antonio Sanabria.

Con la presencia del Vikingo, goleador del Bragantino brasileño, el seleccionador busca ganar en alta presión, fortaleza física y mayor velocidad en ataque.

Otros jugadores que están a las expectativas son Mauricio y Braian Ojeda, en caso de que el Cazador de Utopías decida cambiar jugadores con perfiles más similares.

El probable equipo nacional sería con: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez (capitán), Omar Alderete y Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza y Miguel Almirón; Julio Enciso e Isidro Pitta.

UNA RESTA. Por otra parte, el combinado paraguayo tendría una baja para este encuentro. Se trata del ofensivo Gustavo Caballero. El futbolista venía trabajando con algunas molestias y será resguardado para el último lance de la fase de grupos contra el elenco australiano. Ramón Sosa, en tanto, entrenó normal.

120 años de la APF

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) cumple hoy 120 años de vida institucional.

La entidad matriz del fútbol paraguayo fue fundada un 18 de junio del año 1906, bajo la denominación de Liga Paraguaya de Fútbol (LPF), siendo su primer presidente Adolfo Riquelme.

En el año 1998, la institución pasó a tener la denominación de Asociación. La APF ostenta 2 títulos de América, y otras distinciones en diversas disciplinas.

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