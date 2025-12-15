El Toluca de Morales logra el bicampeonato

En su estadio Toluca ganó por 2-1 con anotaciones del brasileño Helinho y el portugués Paulinho para empatar la final e imponerse en la definición desde los 11 metros, en la que Alexis Vega convirtió dos veces y le dio a su equipo su duodécima estrella. El uruguayo Fernando Gorriarán anotó por Tigres en el tiempo regular.

Después de perder por 1-0 el partido de ida el pasado jueves, Toluca salió a imponer condiciones en su estadio, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Tigres, el equipo con la mejor defensa en el torneo, aguantó y en el minuto 14 tomó ventaja con un gol de zurda de Gorriarán, quien interceptó un tiro libre del francés André Pierre Gignac y metió la pelota en la red.

Toluca fue paciente, se fue al ataque con el consentimiento de los regios y en el 41 empató con un elegante gol de zurda de Helinho desde fuera del área.

Toluca salió con todo en la segunda mitad ante un Tigres tímido que dejó crecer a su rival y le costó porque en el 52 Paulinho aceptó un servicio de Helinho y de zurda puso el 2-1 que empató la serie.

Con los hinchas a su favor, el equipo de Mohamed siguió adelante en busca del gol del campeonato; el técnico de Tigres, el argentino Guido Pizarro, envió en el 57 al argentino Nicolás Ibáñez por Gignac en busca de despertar la ofensiva.

Toluca dejó ir una buena oportunidad en un tiro de esquina en el que Everardo López remató por fuera en el 80, después de lo cual Mohamed envió a la cancha a Vega, una de sus bujías ofensivas, de regreso tras más de mes y medio lesionado.

Toluca perdió por lesión a dos de sus mejores atacantes: Helinho, en el 73; y Paulinho, en el 93.

Cansados, los jugadores de ambos clubes crearon poco en las áreas rivales y, después de 120 minutos de lucha, decidieron el título en la tanda de penales.

Tigres comenzó abajo por una falla del argentino Nicolás Ibáñez en el primer disparo, pero el uruguayo Federico Pereira voló el balón en la tercera serie del Toluca y llegaron igualados 4-4 después de cinco remates para cada equipo.

Con el marcador 5-5, Mohamed se llevó un rosario a la boca; sin embargo, el abrazo continuó. En la décima vuelta, el brasileño Joaquim estrelló la pelota en el palo; Toluca tuvo el título en los botines de Juan Pablo Domínguez, quien remató por encima del arco.

Llegó el momento de los guardametas; Luis García detuvo el penal de Nahuel Guzmán, quien respondió con una buena atajada para mantener el 8-8.

Entonces llegó lo inesperado: Correa, el mejor jugador de la liga, falló su disparo, que fue atajado por el portero García; y segundos después Alexis Vega le dio el título a su equipo.

Al ganar su duodécimo campeonato, Toluca empató con el Guadalajara como el segundo equipo con más títulos de liga, cuatro menos que el América.