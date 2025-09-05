05 sept. 2025
¿Cómo será el Apertura 2026?

El sistema de disputa actual que tiene el Torneo Apertura no ayuda mucho pensando desde el punto de vista de la Selección Paraguay que consiguió su clasificación a la Copa del Mundo. Por tal motivo, se analiza cuál será la forma de competición del primer certamen del año.

Septiembre 05, 2025 
Por Redacción D10
Libertad ganó el Torneo Apertura 2025.

Las 22 fechas que tienen los torneos ligueros de la Asociación Paraguaya de Fútbol afectarían la organización de la Selección Paraguaya de Fútbol para el Mundial 2026, por lo que se deberá trabajar en un certamen con menos jornadas específicamente para el primer campeonato.

El vicepresidente de la APF, Javier Díaz de Vivar, señaló en charla para el programa Fútbol a lo Grande que están “terminando de cerrar eso con los clubes. Estamos viendo cuál es el torneo que nos va a venir bien”.

Tenemos que terminar alrededor del 23 de mayo el campeonato, por lo cual tenemos que cambiar el sistema de campeonato del Apertura”, explicó. Por dar una referencia, el de este año arrancó el 24 de enero y finalizó el 2 de junio, mientras que el comienzo de la Copa del Mundo 2026 está previsto para el 11 de junio.

A su vez, Enrique Sánchez, miembro del Consejo Ejecutivo de la APF, aseveró que “se está viendo esa posibilidad. Tuvimos una reunión de presidentes y se está trabajando en eso, que sea un torneo más corto, menos fechas, que no se pierda la competitividad, el criterio deportivo y que probablemente el Clausura sea de vuelta el que todos conocemos”.

