¿Cómo será el Apertura 2026?

Las 22 fechas que tienen los torneos ligueros de la Asociación Paraguaya de Fútbol afectarían la organización de la Selección Paraguaya de Fútbol para el Mundial 2026, por lo que se deberá trabajar en un certamen con menos jornadas específicamente para el primer campeonato.

El vicepresidente de la APF, Javier Díaz de Vivar, señaló en charla para el programa Fútbol a lo Grande que están “terminando de cerrar eso con los clubes. Estamos viendo cuál es el torneo que nos va a venir bien”.

“Tenemos que terminar alrededor del 23 de mayo el campeonato, por lo cual tenemos que cambiar el sistema de campeonato del Apertura”, explicó. Por dar una referencia, el de este año arrancó el 24 de enero y finalizó el 2 de junio, mientras que el comienzo de la Copa del Mundo 2026 está previsto para el 11 de junio.

A su vez, Enrique Sánchez, miembro del Consejo Ejecutivo de la APF, aseveró que “se está viendo esa posibilidad. Tuvimos una reunión de presidentes y se está trabajando en eso, que sea un torneo más corto, menos fechas, que no se pierda la competitividad, el criterio deportivo y que probablemente el Clausura sea de vuelta el que todos conocemos”.