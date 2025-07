Comienza la Leagues Cup con presencia paraguaya en el Norte

Entre esos partidos se encuentra el que animarán el Toluca, del delantero paraguayo Robert Morales, y el Columbus Crew. El encuentro comenzará a las 20:00, en el Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey.

Otros partidos de hoy son: Montreal vs. León, a las 20:00; New York FC vs. Puebla, a las 21:00; Tigres vs. Houston Dynamo, a las 22:00. Los Angeles FC vs. Mazatlán a las 23:30; y Pachuca vs. San Diego FC, que comienza a la exacta medianoche (24:00)

QUINTA EDICIÓN. Es la quinta vez que se disputa el torneo, tercera de manera consecutiva. La competición ha evolucionado para convertirse en un torneo más robusto y atractivo que se disputará hasta el 31 de agosto, cuando la final -en lugar por definir- coronará a la mejor escuadra de Norteamérica.

Lo que comenzó en 2019 con ocho equipos (cuatro por liga) en un cuadro de eliminatorias directas desde cuartos de final será este año una contienda entre 36 clubes (18 de cada torneo). Los combinados empezarán a medir fuerzas desde una primera fase de tres jornadas, en la que chocarán con onces del campeonato contrario, para luego derivar en cuartos, semifinales y final, además de un partido por el tercer lugar.