Caballero y el sueño cumplido de celebrar con Neymar

El delantero paraguayo Gustavo Caballero, que este domingo hizo una asistencia y luego marcó el tanto del triunfo del Santos sobre Cruzeiro , conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó sus sensaciones.

Caballero había tenido un mal inicio, marcando un tanto en contra en su debut, pero contó que trabajó en silencio y el fútbol consiguió darle una rápida revancha.

“En el fútbol estamos expuestos a cometer errores. Uno no quiere hacer eso, uno siempre tiene que pensar para adelante. Trabajé en silencio, me tocó entrar ante Cruzeiro, me tocó dar una asistencia y un gol de la victoria. Es lindo ganar de esa manera”, comenzó diciendo en la 1080 AM.

Sin embargo, la parte central de la charla pasó por lo que representa para él jugar al lado del crack Neymar. Para el ex Nacional es un sueño cumplido y espera que se mantenga por mucho tiempo.

“Es una alegría inmensa compartir con él en vestuario, celebrar gol, poder disfrutar de él, de lo que es Santos. Es el sueño del pibe jugar con una estrella del fútbol, estoy cumpliendo. Vine con la mentalidad de hacer muchas cosas, hacer goles, asociarme con el. Celebrar goles juntos, ya se dio eso, esperemos que sea el primero de muchos”, anheló.