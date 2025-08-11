Gol y asistencia de Caballero en Santos

Por la fecha 19 de la Serie A de Brasil, el ex Nacional, Gustavo Caballero ingresó en el minuto 46, en reemplazo del argentino Álvaro Barreal. En ese entonces su equipo estaba perdiendo 1-0 ante el Cruzeiro.
Posteriormente, a los 62’, Caballero dio la asistencia a Guilherme para el empate transitorio y sobre el final (89’) fue el propio Caballero quien silenció el Mineirão para el 2-1, a domicilio.
Por otra parte, Gustavo Gómez y Ramón Sosa fueron titulares en la victoria del Palmeiras, por 2-1 sobre el Ceará, que contó desde el vamos con el delantero paraguayo Antonio Galeano.
¡Gooooooooool Paraguayo!
Gustavo Caballero anota para @SantosFC, que le gana 2-1 a @Cruzeiro en la Serie A de Brasil. pic.twitter.com/SdxbjYWivI