Gol y asistencia de Caballero en Santos

Por la fecha 19 de la Serie A de Brasil, el ex Nacional, Gustavo Caballero ingresó en el minuto 46, en reemplazo del argentino Álvaro Barreal. En ese entonces su equipo estaba perdiendo 1-0 ante el Cruzeiro.

Posteriormente, a los 62’, Caballero dio la asistencia a Guilherme para el empate transitorio y sobre el final (89’) fue el propio Caballero quien silenció el Mineirão para el 2-1, a domicilio.

Por otra parte, Gustavo Gómez y Ramón Sosa fueron titulares en la victoria del Palmeiras, por 2-1 sobre el Ceará, que contó desde el vamos con el delantero paraguayo Antonio Galeano.