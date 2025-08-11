11 ago. 2025
Fútbol Internacional

Gol y asistencia de Caballero en Santos

El compatriota Gustavo Caballero tuvo una actuación destacada en el Santos FC del fútbol brasileño, que gracias a su tanto y asistencia dio vuelta un marcador adverso.

Agosto 11, 2025 07:43 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-10 at 9.20.58 PM.jpeg

Estelar. Gustavo Caballero saltó del banco y salvó el partido.

Por la fecha 19 de la Serie A de Brasil, el ex Nacional, Gustavo Caballero ingresó en el minuto 46, en reemplazo del argentino Álvaro Barreal. En ese entonces su equipo estaba perdiendo 1-0 ante el Cruzeiro.

Posteriormente, a los 62’, Caballero dio la asistencia a Guilherme para el empate transitorio y sobre el final (89’) fue el propio Caballero quien silenció el Mineirão para el 2-1, a domicilio.

Por otra parte, Gustavo Gómez y Ramón Sosa fueron titulares en la victoria del Palmeiras, por 2-1 sobre el Ceará, que contó desde el vamos con el delantero paraguayo Antonio Galeano.

Fútbol Internacional Santos
Redacción D10
