Selección Paraguaya

Cobertura Monumental para un duelo decisivo

Telefuturo, NPY y Monumental preparan una fantástica previa hoy para acompañar a la Albirroja.

Septiembre 04, 2025 07:09 a. m. • 
Por Redacción D10
Imperdible. Telefuturo, NPY y Monumental 1080 AM acompañarán a la afición con una programación especial.

Con emoción, pasión y garra guaraní, Monumental acompañará hoy a la Albirroja que irá por el anhelado sueño mundialista.

Desde las 11:30 arrancará la previa con todo el análisis y la pasión de Fútbol a lo Grande.

A las 14:00, acompañan a la Albirroja en su sueño mundialista junto a Santiago González, Luis Carassale, Pato Ovando, Juampi Zaracho y Fito Cabral.

Y desde 20:30, preparate para el choque entre Paraguay y Ecuador, un duelo a todo o nada, con la transmisión en vivo de Arturo Máximo Rubín, Ricardo F. y todo el equipo de Fútbol a lo Grande.

Una cobertura en dúplex junto a Telefuturo NPY y Monumental. Todo esto también lo podrás vivir a través del streaming de Monumental en YouTube.

TRAS 16 AÑOS. El de hoy no será un partido más.

La Albirroja que dirige Gustavo Alfaro buscará sellar su clasificación al Mundial después de mucho tiempo.

Para ello necesita ganar o empatar, o en caso de perder, debe esperar que Venezuela no le gane a Argentina en el estadio Monumental de Núñez.

