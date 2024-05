Club concepcionero exige cumplimiento de contrato por transferencia de Romeo Benítez

Por Justiniano Riveros - Concepción

La operación se realizó a principios de este año, pero hasta la fecha, Guaraní no ha abonado ninguna suma al club concepcionero.

Hugo Cáceres, presidente de Cerro Corá, explicó que en 2018, tras las pruebas exitosas de Benítez en Guaraní, se firmó un contrato entre ambos clubes. En este documento se establecía que Cerro Corá recibiría un porcentaje de futuras transferencias del jugador.

“Fueron los mismos dirigentes de Guaraní quienes prepararon el contrato que firmó, entre otros, el entonces presidente Juan Alberto Acosta. Ahora que se concretó la transferencia de Benítez, existe un porcentaje que corresponde a Cerro Corá, donde el jugador había fichado”, sostuvo Cáceres.

El presidente aclaró que el contrato no puede hacerse público debido a una cláusula de confidencialidad. Añadió que han intentado dialogar con el actual presidente de Guaraní, Emilio Daher, pero no han logrado concretar una reunión. “Fuimos a hablar con los dirigentes y nos recibió el gerente administrativo Atilio Chávez. Concertamos una reunión con el presidente, pero Emilio Daher no asistió”, lamentó.

Ante la falta de respuesta, Cerro Corá envió un telegrama colacionado a Guaraní. “Si no recibimos una respuesta, judicializaremos el caso”, advirtió Cáceres.