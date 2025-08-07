Claudia Martínez: “Una emoción muy grande”

La futbolista paraguaya Claudia Martínez, nominada al premio de mejor jugadora juvenil del mundo, charló este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM.

La goleadora albirroja no ocultó su felicidad por esta nominación. “Una emoción muy grande, no esperé esto sinceramente. Pasó todo muy rápido”, declaró a FALG.

Claudia reveló cómo se dio su gran salto. “Jugaba hándbal y fútbol de salón por hobby. Un chico que se llama Alex Urbierta me consiguió para venir por acá (Asunción) y así empecé", rememoró.

Sobre su amor al fútbol, Claudia destacó la figura de su padre. “Desde pequeña siempre me gustó el fútbol, me iba con mi papá a sus partidos y así empecé a querer esta disciplina”, indicó.

Consultada sobre lo que significa esta nominación y las repercusiones positivas que podría tener, Claudia manifestó. “Es una sensación muy grande, son cosas inexplicables. Espero que con esto pueda ayudar a mi familia”, deseó.

Por último fue consultada sobre las propuestas de cara al futuro y si Europa podría ser su próximo destino. “Tengo varias propuestas pero no puedo entrar en detalles. Tengo contrato hasta el 2027 con Olimpia, un acuerdo para que el club reciba un aporte económico cuando salga y que no me trunquen ninguna transferencia”, cerró.